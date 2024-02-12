Новый командующий ТРО Плахута рассказал, что делал во время полномасштабного вторжения

Генерал-майор заявил, что ранее занимал должности заместителя командующего специальных действий ССО ВСУ и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Кроме того, он уверяет, что лично руководил обороной города Купянск.

Новый командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, который во время Революции Достоинства руководил силами Внутренних войск МВД, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Об этом говорится в заметке Командования Сил ТРО.

По словам новоназначенного командующего, он с первых дней полномасштабной войны находился на фронте, непосредственно на передовой, в частности на сложных направлениях.

"Всегда был и остаюсь верным Украинскому народу, и для меня самая высокая задача — защищать наше государство и независимость Украины в Великой Войне. Уверен, сможем достичь Украинских целей — все вместе! С честью принял приказ возглавить Силы территориальной обороны ВСУ Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, Плахута перечисляет должности, которые занимал ранее. Среди них:

должность заместителя командующего специальных действий ССО ВСУ;

почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как утверждает генерал-майор в заметке Командования Сил ТРО, он лично руководил подготовкой и обороной города Купянск Харьковской области, занимался подготовкой рубежей обороны и фортификационного оборудования, построением оперативного рубежа обороны, отсечных рубежей и круговой обороны города, занимался формированием и подготовкой резервов для операций на фронте.

"В сжатые сроки организовывал и осуществлял руководство мероприятиями по созданию и подготовке резервов ОСУВ Хортица, ОТУ Лиман, ОТУ Соледар и осуществлял руководство их действиями при возникновении угроз в определенных полосах обороны. Благодарен всем, кто сражается ради Украины в Силах обороны нашего государства! Всегда остаюсь верным Присяге", — добавляет Плахута.

СМИ узнали подробности о новом командующем ТРО Плахуте

Напомним, 11 февраля "Украинская правда" сообщила, что новый командующий ТРО Игорь Плахута командовал внутренними войсками во время разгона протестующих на Майдане Независимости в 2013 году.

По информации медиа, в ночь на 10 декабря 2013 года сотрудники правоохранительных органов освободили правительственный квартал от баррикад Евромайдана. Впоследствии Плахута, тогдашний начальник Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины, заявил, что на расчистку улиц было направлено почти 400 бойцов внутренних войск и спецподразделения "Беркут". По его словам, "люди в черном, которые убирали баррикады, были работниками коммунальных служб".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих Объединенных сил, ДШВ и Сил теробороны. Новым командующим Объединенных сил ВСУ стал Юрий Содоль, командующим ДШВ стал Игорь Скибюк, а командование Сил теробороны возглавил Игорь Плахута.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который ранее был сотрудником Министерства обороны Украины.