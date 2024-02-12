"Первая мировая с дронами": бывший рыбак с Фарерских островов рассказал о войне в Украине (фото)

По словам Бьерна с позывным "Викинг", он один из немногих, кто прошел интенсивную подготовку в Иностранном легионе. 40% новобранцев эти нагрузки не выдерживают.

Бьерн родился на отдаленных Фарерских островах — архипелаге, расположенном между Норвегией, Великобританией и Исландией. До Украины он был рыбаком в Гренландии и строителем в родных Фарерах. Затем он попал в окопы недалеко от линии фронта на востоке Украины. Об этом сообщает Euronews.

Он один из немногих, кто прошел интенсивную подготовку в Иностранном легионе. По его словам, 40% новобранцев не выдерживают нагрузки.

Он путешествовал по Европе, когда его двоюродный брат, присоединившийся к Иностранному легиону ВСУ в начале полномасштабного вторжения, рассказал ему о войне.

"Мы разговаривали больше часа. Он рассказал мне обо всех зверствах, которые россияне творят против мирного населения, военнопленных, ЧВК "Вагнер", и об этих жутких видео", — сказал Бьерн.

Несмотря на то, что Бьерн был гражданским лицом, его выбрали для обучения в качестве пулеметчика

"Это другая война. Это не похоже на Ирак, Афганистан или любую другую войну. Похоже на повторение Первой мировой, только с дронами. Вы бежите по траншеям, по бункерам. Даже бывшим солдатам необходимо переучиваться", — отметил он.

Первоначальная физическая подготовка длилась 2-3 недели, а за 5 недель он похудел на 20 кг. 26 других новобранцев сошли с дистанции на середине курса.

"Многие мирные жители оказались лучше, чем многие бывшие солдаты"

"Викинг"

Подготовка продолжается два месяца, бойцы тренируются в полной экипировке, жилетах, которые при 26-градусной жаре могут весить до 20 кг.

"Пришло много ребят. Они присоединились к Легиону и через неделю сказали: "Знаете, у меня восемь лет опыта службы в армии, я рейнджер, майор или что-то в этом роде". А затем бросили подготовку, сказавшись "ранеными или мертвыми", две недели спустя", — объяснил он.

По словам фарерца, 20% новобранцев уходят после 2-5 миссий, потому что понимают, что "война – это ад".

Некоторые новобранцы с украинской стороны уезжают через 4 месяца, после того как понимают, что их постоянно обстреливают, и они не могут спать.

"Существует неофициальный ритуал: всем новобранцам другие солдаты дают прозвища, когда те приезжают. Бьерна прозвали "Викингом" — дань уважения его нордическому происхождению и сильному телосложению", — говорится в публикации.

Его товарища зовут Кипр — тоже по названию страны происхождения.

В первом задании новобранцы успели пройти лишь несколько сотен метров, прежде чем дрон сбросил гранату на дом, в котором те находились. Затем нужно было пройти три километра, их продолжали обстреливать. Без воздушной поддержки это напоминает войны 20-го века.

Он признает, что после первых нескольких миссий ему хотелось вернуться домой. Но в дальнейшем он выстоял и привык к разрывам артиллерии, минометам, РПГ и всему прочему. По его словам, нужно научиться различать эти звуки, и затем станет спокойнее, будет понятно, что нужно делать.

Ранение

"Викинг" получил ранение

В дальнейшем во время одной из разведывательных миссий он был ранен. Его задание состояло в том, чтобы отследить российских солдат в их блиндаже. Но из-за условий местности приходилось плыть, а не ползли. Внезапно начался обстрел.

Спустя несколько минут интенсивной перестрелки, по словам Бьерна, было столько РПГ, сколько он никогда прежде не видел.

Он прикрывал своих побратимов от РПГ, снайперских винтовок и автоматов, когда внезапно услышал, как его броню пробило.

"Было два выстрела. Первый — пробивает броню, второй убивает все, что внутри. Я слышал первый и подумал, что было близко. Затем был второй", — впомнил он, добавив, что его отбросило с такой силой, что тело оставило отпечаток на песке.

В итоге шрапнель попала в тело, руки и ноги. Несмотря на ранения, он сумел пройти 15 метров, где другие бойцы оказали ему первую помощь.

Он посмотрел на себя вниз, увидел много крови в области паха и опасался худшего, но, к счастью, все обошлось. Из-за прилива адреналина он не чувствовал боли во время ранения. Боль появилась спустя два дня. С тех пор, после операции по трансплантации нерва на одном пальце, 80% чувствительности руки восстановилось.

"Викинг" в фарерском свитере ручной вязки

Несколько месяцев он провел в госпитале. Через пять месяцев будет известно, восстановилась ли функциональность полностью.

Молодые россияне

Он также рассказал, что многие россияне очень молоды и не обучены. Их бросают на поле боя, они теряются и натыкаются на украинских солдат.

"Они обычно используют этих ребят, посылают их вперед, чтобы копать окопы и прочее. Обычно их убивают и затем уже идут профессионалы", — рассказал он.

Очень легко отличить десантников от мобилизованных, потому что последние очень трусливые, начинают стрелять вслепую в 80-100 метрах, объяснил боец. Но профессиональные военные очень агрессивны.

Мелочи жизни

"Викинг" на Фарерских островах

Бьерн сказал, что за время войны он научился ценить мелочи жизни.

"Раньше я ненавидел ходить на детские спектакли, но в будущем мне будет на них интересно. Теперь я стал раним. До войны я был заядлым трудоголиком, но теперь солдат и ценю любые мелочи жизни", — сказал он. По завершении войны он планирует со своим 14-летним сыном наблюдать за извержением исландского вулкана.

Напомним, что, в публикации WSJ идет речь о том, что причиной начала войны стала одержимость Путина историей.

Также сообщалось, что на спасение Авдеевки могли направить одну из лучших бригад ВСУ.