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Военный Фокус Российско-украинская война

"Первая мировая с дронами": бывший рыбак с Фарерских островов рассказал о войне в Украине (фото)

Боец Иностранного легиона с позывным "Викинг"
Фото: Euronews | Боец Иностранного легиона с позывным "Викинг"

По словам Бьерна с позывным "Викинг", он один из немногих, кто прошел интенсивную подготовку в Иностранном легионе. 40% новобранцев эти нагрузки не выдерживают.

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Бьерн родился на отдаленных Фарерских островах — архипелаге, расположенном между Норвегией, Великобританией и Исландией. До Украины он был рыбаком в Гренландии и строителем в родных Фарерах. Затем он попал в окопы недалеко от линии фронта на востоке Украины. Об этом сообщает Euronews.

Он один из немногих, кто прошел интенсивную подготовку в Иностранном легионе. По его словам, 40% новобранцев не выдерживают нагрузки.

Он путешествовал по Европе, когда его двоюродный брат, присоединившийся к Иностранному легиону ВСУ в начале полномасштабного вторжения, рассказал ему о войне.

"Мы разговаривали больше часа. Он рассказал мне обо всех зверствах, которые россияне творят против мирного населения, военнопленных, ЧВК "Вагнер", и об этих жутких видео", — сказал Бьерн.

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Несмотря на то, что Бьерн был гражданским лицом, его выбрали для обучения в качестве пулеметчика

"Это другая война. Это не похоже на Ирак, Афганистан или любую другую войну. Похоже на повторение Первой мировой, только с дронами. Вы бежите по траншеям, по бункерам. Даже бывшим солдатам необходимо переучиваться", — отметил он.

Первоначальная физическая подготовка длилась 2-3 недели, а за 5 недель он похудел на 20 кг. 26 других новобранцев сошли с дистанции на середине курса.

"Многие мирные жители оказались лучше, чем многие бывшие солдаты"

"Викинг" Fullscreen
"Викинг"

Подготовка продолжается два месяца, бойцы тренируются в полной экипировке, жилетах, которые при 26-градусной жаре могут весить до 20 кг.

"Пришло много ребят. Они присоединились к Легиону и через неделю сказали: "Знаете, у меня восемь лет опыта службы в армии, я рейнджер, майор или что-то в этом роде". А затем бросили подготовку, сказавшись "ранеными или мертвыми", две недели спустя", — объяснил он.

По словам фарерца, 20% новобранцев уходят после 2-5 миссий, потому что понимают, что "война – это ад".

Некоторые новобранцы с украинской стороны уезжают через 4 месяца, после того как понимают, что их постоянно обстреливают, и они не могут спать.

"Существует неофициальный ритуал: всем новобранцам другие солдаты дают прозвища, когда те приезжают. Бьерна прозвали "Викингом" — дань уважения его нордическому происхождению и сильному телосложению", — говорится в публикации.

Его товарища зовут Кипр — тоже по названию страны происхождения.

В первом задании новобранцы успели пройти лишь несколько сотен метров, прежде чем дрон сбросил гранату на дом, в котором те находились. Затем нужно было пройти три километра, их продолжали обстреливать. Без воздушной поддержки это напоминает войны 20-го века.

Он признает, что после первых нескольких миссий ему хотелось вернуться домой. Но в дальнейшем он выстоял и привык к разрывам артиллерии, минометам, РПГ и всему прочему. По его словам, нужно научиться различать эти звуки, и затем станет спокойнее, будет понятно, что нужно делать.

Ранение

"Викинг" получил ранение Fullscreen
"Викинг" получил ранение

В дальнейшем во время одной из разведывательных миссий он был ранен. Его задание состояло в том, чтобы отследить российских солдат в их блиндаже. Но из-за условий местности приходилось плыть, а не ползли. Внезапно начался обстрел.

Спустя несколько минут интенсивной перестрелки, по словам Бьерна, было столько РПГ, сколько он никогда прежде не видел.

Он прикрывал своих побратимов от РПГ, снайперских винтовок и автоматов, когда внезапно услышал, как его броню пробило.

"Было два выстрела. Первый — пробивает броню, второй убивает все, что внутри. Я слышал первый и подумал, что было близко. Затем был второй", — впомнил он, добавив, что его отбросило с такой силой, что тело оставило отпечаток на песке.

В итоге шрапнель попала в тело, руки и ноги. Несмотря на ранения, он сумел пройти 15 метров, где другие бойцы оказали ему первую помощь.

Он посмотрел на себя вниз, увидел много крови в области паха и опасался худшего, но, к счастью, все обошлось. Из-за прилива адреналина он не чувствовал боли во время ранения. Боль появилась спустя два дня. С тех пор, после операции по трансплантации нерва на одном пальце, 80% чувствительности руки восстановилось.

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"Викинг" в фарерском свитере ручной вязки

Несколько месяцев он провел в госпитале. Через пять месяцев будет известно, восстановилась ли функциональность полностью.

Молодые россияне

Он также рассказал, что многие россияне очень молоды и не обучены. Их бросают на поле боя, они теряются и натыкаются на украинских солдат.

"Они обычно используют этих ребят, посылают их вперед, чтобы копать окопы и прочее. Обычно их убивают и затем уже идут профессионалы", — рассказал он.

Очень легко отличить десантников от мобилизованных, потому что последние очень трусливые, начинают стрелять вслепую в 80-100 метрах, объяснил боец. Но профессиональные военные очень агрессивны.

Мелочи жизни

"Викинг" на Фарерских островах Fullscreen
"Викинг" на Фарерских островах

Бьерн сказал, что за время войны он научился ценить мелочи жизни.

"Раньше я ненавидел ходить на детские спектакли, но в будущем мне будет на них интересно. Теперь я стал раним. До войны я был заядлым трудоголиком, но теперь солдат и ценю любые мелочи жизни", — сказал он. По завершении войны он планирует со своим 14-летним сыном наблюдать за извержением исландского вулкана.

Напомним, что, в публикации WSJ идет речь о том, что причиной начала войны стала одержимость Путина историей.

Также сообщалось, что на спасение Авдеевки могли направить одну из лучших бригад ВСУ.