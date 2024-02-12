"Перша світова з дронами": колишній рибалка з Фарерських островів розповів про війну в Україні (фото)

За словами Бйорна з позивним "Вікінг", він один із небагатьох, хто пройшов інтенсивну підготовку в Іноземному легіоні. 40% новобранців ці навантаження не витримують.

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Бйорн народився на віддалених Фарерських островах — архіпелазі, розташованому між Норвегією, Великою Британією та Ісландією. До України він був рибалкою в Гренландії та будівельником у рідних Фарерах. Потім він потрапив в окопи недалеко від лінії фронту на Сході України. Про це повідомляє Euronews.

Бйорн — один із небагатьох, хто пройшов інтенсивну підготовку в Іноземному легіоні. За його словами, 40% новобранців не витримують навантаження.

Він подорожував по Європі, коли його двоюрідний брат, який приєднався до Іноземного легіону ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, розповів йому про війну.

"Ми розмовляли понад годину. Він розповів мені про всі звірства, які росіяни творять проти мирного населення, військовополонених, ПВК "Вагнер" і про ці моторошні відео", — сказав Бйорн.

Попри те, що Бйорн був цивільною особою, його обрали для навчання як кулеметника

"Це інша війна. Це не схоже на Ірак, Афганістан чи будь-яку іншу війну. Схоже на повторення Першої світової, тільки з дронами. Ви біжите по траншеях, по бункерах. Навіть колишнім солдатам необхідно перевчатися", — зазначив він.

Початкова фізична підготовка тривала 2-3 тижні, а за 5 тижнів він схуд на 20 кг. 26 інших новобранців зійшли з дистанції на середині курсу.

"Багато мирних жителів виявилися кращими, ніж багато колишніх солдатів"

Підготовка триває два місяці, бійці тренуються в повній екіпіровці, жилетах, які за 26-градусної спеки можуть важити до 20 кг.

"Прийшло багато хлопців. Вони приєдналися до Легіону та за тиждень сказали: "Знаєте, у мене вісім років досвіду служби в армії, я рейнджер, майор або щось на кшталт цього". А потім кинули підготовку, назвавшись "пораненими або мертвими", через два тижні", — пояснив він.

За словами фарерця, 20% новобранців ідуть після 2-5 місій, бо розуміють, що "війна — це пекло".

Деякі новобранці з української сторони виїжджають через 4 місяці, після того, як розуміють, що їх постійно обстрілюють, і вони не можуть спати.

"Існує неофіційний ритуал: усім новобранцям інші солдати дають прізвиська, коли ті приїжджають. Бйорна прозвали "Вікінгом" — данина поваги до його нордичного походження та сильної статури", — ідеться в публікації.

Його товариша звуть "Кіпр" — теж за назвою країни походження.

У першому завданні новобранці встигли пройти лише кілька сотень метрів, перш ніж дрон скинув гранату на будинок, у якому ті перебували. Потім потрібно було пройти три кілометри, їх продовжували обстрілювати. Без повітряної підтримки це нагадує війни 20-го століття.

Він визнає, що після перших кількох місій йому хотілося повернутися додому. Але надалі він вистояв і звик до розривів артилерії, мінометів, РПГ та всього іншого. За його словами, потрібно навчитися розрізняти ці звуки, і потім стане спокійніше, буде зрозуміло, що потрібно робити.

Поранення

"Вікінг" отримав поранення

Надалі під час однієї з розвідувальних місій він був поранений. Його завдання полягало в тому, щоб відстежити російських солдатів у їхньому бліндажі. Але через умови місцевості доводилося плисти, а не повзли. Раптово почався обстріл.

Через кілька хвилин інтенсивної перестрілки, за словами Бйорна, було стільки РПГ, скільки він ніколи раніше не бачив.

Він прикривав своїх побратимів від РПГ, снайперських гвинтівок і автоматів, коли раптово почув, як його броню пробило.

"Було два постріли. Перший — пробиває броню, другий убиває все, що всередині. Я почув перший і подумав, що було близько. Потім був другий", — пригадав він, додавши, що його відкинуло з такою силою, що тіло залишило відбиток на піску.

У підсумку шрапнель влучила в тіло, руки та ноги. Попри поранення, він зумів пройти 15 метрів, де інші бійці надали йому першу допомогу.

Він подивився на себе донизу, побачив багато крові в ділянці паху та побоювався найгіршого, але, на щастя, все обійшлося. Через приплив адреналіну він не відчував болю під час поранення. Біль з'явився через два дні. Відтоді після операції з трансплантації нерва на одному пальці 80% чутливості руки відновилося.

"Вікінг" у фарерському светрі ручної в'язки

Кілька місяців він провів у госпіталі. Через п'ять місяців буде відомо, чи відновилася функціональність повністю.

Молоді росіяни

Бйорн розповів, що багато росіян дуже молоді й не навчені. Їх кидають на поле бою, вони губляться та натикаються на українських солдатів.

"Вони зазвичай використовують цих хлопців, посилають їх уперед, щоб копати окопи й інше. Зазвичай їх убивають, і потім уже йдуть професіонали", — розповів він.

Дуже легко відрізнити десантників від мобілізованих, бо останні дуже боягузливі, починають стріляти наосліп за 80-100 метрів, пояснив боєць. Але професійні військові дуже агресивні.

Дрібниці життя

"Вікінг" на Фарерських островах

Бйорн сказав, що за час війни він навчився цінувати дрібниці життя.

"Раніше я ненавидів ходити на дитячі вистави, але в майбутньому мені буде на них цікаво. Тепер я став вразливим. До війни я був завзятим трудоголіком, але тепер солдат і ціную будь-які дрібниці життя", — сказав він. Після завершення війни він планує зі своїм 14-річним сином спостерігати за виверженням ісландського вулкана.

Нагадаємо, що в публікації WSJ ідеться про те, що причиною початку війни стала одержимість Путіна історією.

Також повідомлялося, що на порятунок Авдіївки могли направити одну з найкращих бригад ЗСУ.