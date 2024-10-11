Швеція передала Україні швидкісні катери "Дракар": у військовій розвідці розкрили деталі (фото)

Катер Combat Boat-90 довжиною 14,9 метра здатний розвивати швидкість до 43 морських вузлів і перевозити до 21 бійця або 4,5 тонни вантажу. Катери озброєні кулеметами й гранатометами.

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Швеція надала українській військовій розвідці України швидкісні броньовані десантно-штурмові катери Combat Boat-90, які покращують можливості спецпризначенців щодо проведення морських операцій. Про це повідомляє ГУР.

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Катери і зенітні ракетні системи: Швеція надала Україні новий пакет допомоги

Катер Combat Boat-90 завдовжки 14,9 метра здатний розвивати швидкість до 43 морських вузлів і перевозити до 21 бійця в повному бойовому спорядженні або 4,5 тонни вантажу. Ці катери озброєні кулеметами й гранатометами. За необхідності вони доповнюються легкими протикорабельними ракетами, що дає змогу перевозити морські міни та бомби.

Катер "Дракар" Катер "Дракар" Катер "Дракар" Катер "Дракар"

За словами командира десантно-штурмового катера "Дракар" морського центру "Вікінг" ГУР Сергія, перевага такого плавзасобу — швидкість, маневровість і висока функціональність.

Вона виконує різні завдання — від логістичних (перевезення боєкомплекту, людей, різного роду вантажів і патрулювання). З кваліфікованим екіпажем катер впорається з будь-яким поставленим завданням.

Назва "Дракар" — за кораблями вікінгів, які використовували їх у десантних операціях, спостереженнях за акваторією, патрулюванні та евакуації. Ще вони виконують роль плавзасобів вогневої підтримки.

Нагадаємо, що США передали Україні новий пакет допомоги на $375 млн, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS і ствольної артилерії.