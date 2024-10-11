Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Швеція передала Україні швидкісні катери "Дракар": у військовій розвідці розкрили деталі (фото)

Катер, Combat Boat-90, ГУР
Фото: пресслужба ГУР Міноборони | Катер Combat Boat-90 довжиною 14,9 метра здатний розвивати швидкість до 43 морських вузлів

Катер Combat Boat-90 довжиною 14,9 метра здатний розвивати швидкість до 43 морських вузлів і перевозити до 21 бійця або 4,5 тонни вантажу. Катери озброєні кулеметами й гранатометами.

Related video

Швеція надала українській військовій розвідці України швидкісні броньовані десантно-штурмові катери Combat Boat-90, які покращують можливості спецпризначенців щодо проведення морських операцій. Про це повідомляє ГУР.

Важливо
Катери і зенітні ракетні системи: Швеція надала Україні новий пакет допомоги
Катери і зенітні ракетні системи: Швеція надала Україні новий пакет допомоги

Катер Combat Boat-90 завдовжки 14,9 метра здатний розвивати швидкість до 43 морських вузлів і перевозити до 21 бійця в повному бойовому спорядженні або 4,5 тонни вантажу. Ці катери озброєні кулеметами й гранатометами. За необхідності вони доповнюються легкими протикорабельними ракетами, що дає змогу перевозити морські міни та бомби.

Катер "Дракар" Fullscreen
Катер "Дракар"
Катер "Дракар" Fullscreen
Катер "Дракар"
Катер "Дракар" Fullscreen
Катер "Дракар"
Катер "Дракар" Fullscreen
Катер "Дракар"
Катер "Дракар"
Катер "Дракар"
Катер "Дракар"
Катер "Дракар"

За словами командира десантно-штурмового катера "Дракар" морського центру "Вікінг" ГУР Сергія, перевага такого плавзасобу — швидкість, маневровість і висока функціональність.

Вона виконує різні завдання — від логістичних (перевезення боєкомплекту, людей, різного роду вантажів і патрулювання). З кваліфікованим екіпажем катер впорається з будь-яким поставленим завданням.

Назва "Дракар" — за кораблями вікінгів, які використовували їх у десантних операціях, спостереженнях за акваторією, патрулюванні та евакуації. Ще вони виконують роль плавзасобів вогневої підтримки.

Нагадаємо, що США передали Україні новий пакет допомоги на $375 млн, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS і ствольної артилерії.