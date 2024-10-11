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Военный Фокус Российско-украинская война

Швеция передала Украине скоростные катера "Дракар": в военной разведке раскрыли детали (фото)

Катер Combat Boat-90 длиной 14,9 метра способен развивать скорость до 43 морских узлов
Фото: пресс-служба ГУР Минобороны | Катер Combat Boat-90 длиной 14,9 метра способен развивать скорость до 43 морских узлов

Катер Combat Boat-90 длиной 14,9 метра способен развивать скорость до 43 морских узлов и перевозить до 21 бойца или 4,5 тонн груза. Катера вооружены пулеметами и гранатометами.

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Швеция предоставила украинской военной разведке Украиы скоростные бронированные десантно-штурмовые катера Combat Boat-90, которые улучшают возможности спецназовцев по части проведения морских операций. Об этом сообщает ГУР.

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Катера и зенитные ракетные системы: Швеция предоставила Украине новый пакет помощи

Катер Combat Boat-90 длиной 14,9 метра способен развивать скорость до 43 морских узлов и перевозить до 21 бойца в полном боевом снаряжении или 4,5 тонн груза. Эти катера вооружены пулеметами и гранатометами. При необходимости они дополняются легкими противокорабельными ракетами, что позволяет перевозить морские мины и бомбы.

Катер "Дракар" Fullscreen
Катер "Дракар"
Катер "Дракар" Fullscreen
Катер "Дракар"
Катер "Дракар" Fullscreen
Катер "Дракар"
Катер "Дракар" Fullscreen
Катер "Дракар"
Катер "Дракар"
Катер "Дракар"
Катер "Дракар"
Катер "Дракар"

По словам командира десантно-штурмового катера "Дракар" морского центра "Викинг" ГУР Сергея, преимущество такого плавсредства — скорость, маневренность и высокая функциональность.

Она выполняет разные задачи — от логистических (перевозка боекомплекта, людей, разного рода грузов и патрулирование). С квалифицированным экипажем катер справится с любой поставленной задачей.

Название "Дракар" — по кораблям викингов, которые использовали их в десантных операциях, наблюдениях за акваторией, патрулировании и эвакуации. Еще они выполняют роль плавсредств огневой поддержки.

Напомним, что США передали Украине новый пакет помощи на $375 млн, в который вошли боеприпасы для HIMARS и ствольной артиллерии.