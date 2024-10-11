Швеция передала Украине скоростные катера "Дракар": в военной разведке раскрыли детали (фото)

Катер Combat Boat-90 длиной 14,9 метра способен развивать скорость до 43 морских узлов и перевозить до 21 бойца или 4,5 тонн груза. Катера вооружены пулеметами и гранатометами.

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Швеция предоставила украинской военной разведке Украиы скоростные бронированные десантно-штурмовые катера Combat Boat-90, которые улучшают возможности спецназовцев по части проведения морских операций. Об этом сообщает ГУР.

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Катера и зенитные ракетные системы: Швеция предоставила Украине новый пакет помощи

Катер Combat Boat-90 длиной 14,9 метра способен развивать скорость до 43 морских узлов и перевозить до 21 бойца в полном боевом снаряжении или 4,5 тонн груза. Эти катера вооружены пулеметами и гранатометами. При необходимости они дополняются легкими противокорабельными ракетами, что позволяет перевозить морские мины и бомбы.

Катер "Дракар" Катер "Дракар" Катер "Дракар" Катер "Дракар"

По словам командира десантно-штурмового катера "Дракар" морского центра "Викинг" ГУР Сергея, преимущество такого плавсредства — скорость, маневренность и высокая функциональность.

Она выполняет разные задачи — от логистических (перевозка боекомплекта, людей, разного рода грузов и патрулирование). С квалифицированным экипажем катер справится с любой поставленной задачей.

Название "Дракар" — по кораблям викингов, которые использовали их в десантных операциях, наблюдениях за акваторией, патрулировании и эвакуации. Еще они выполняют роль плавсредств огневой поддержки.

Напомним, что США передали Украине новый пакет помощи на $375 млн, в который вошли боеприпасы для HIMARS и ствольной артиллерии.