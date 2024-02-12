"Стыдно за таких сограждан": виновников избиения в Космаче надо наказать, — адвокат (видео)

По словам юриста Юрия Танасийчука, то, что произошло в Космаче, является следствием противоправных действий ТЦК, когда перехватывают автобусы, выдергивают людей из автомобиля, когда это делают без присутствия представителей Нацполиции.

История об избиении женщины и ребенка в селе Космач в Ивано-Франковской области является ярким примером, как ненаказанное преступление может порождать другое преступление. К такому мнению пристает юрист и волонтер Юрий Танасийчук, о чем он рассказал телеканалу "Эспрессо".

Он подчеркивает, что люди, совершившие противоправные действия, в частности применив физическое насилие в отношении женщины, которая якобы сдавала мужчин в ТЦК, и ее ребенка должны быть наказаны.

"На самом деле ситуация зашкварная, но для нашего общества действия органов власти и правоохранительных органов именно в этой ситуации очень важны по своему содержанию, структуре, проявлениям, которые будут иметь последствия и в других населенных пунктах во избежание такого произвола", — отметил юрист.

Он добавил, что показательно и быстро должно быть открыто уголовное производство, что правоохранительные органы должны динамично собрать все имеющиеся факты и доказательства, оперативно передать дело в суд. И главное, по мнению Танасийчука, должна быть дана оценка ситуации в целом.

"Если это будет сделано профессионально и публично, в пределах того, что позволяет процессуальный кодекс в рамках уголовного производства, тогда и разговор с представителями ТЦК в этом селе или в любом другом населенном пункте будет иметь другой характер. Ведь ненаказанное преступление порождает другое преступление. Поэтому и произошло то, что произошло. Я видел это видео, и мне стыдно за таких сограждан, хотя и понимаю их эмоции, как и то, что происходит с ТЦК в целом в Украине", — отметил юрист.

Танасийчук еще раз подчеркнул, что ситуация, которая произошла в Космаче, является следствием противоправных действий ТЦК, когда перехватывают автобусы, выдергивают людей из автомобиля, когда это делают без присутствия представителей Нацполиции.

"Это является следствием таких действий, но они не могут быть оправданием пренебрежительного отношения к представителям Вооруженных сил Украины. Должно быть уважение к государству, к его законам, Конституции, прав и обязанностей, вытекающих из них", — подытожил Танасийчук.

Юрист добавил, что также может быть открыто и другое уголовное производство за действия против работников ТЦК и СП, которые направлены в ущерб суверенитету и независимости Украины.

"Мы не можем себе позволить в такой форме и в такой атмосфере общаться с представителями ТЦК", — отметил он.

Что произошло в селе Космач

Напомним, утром 7 февраля потерпевшая Иванна Ванджурак на своей странице в Facebook сообщила, что на нее напала толпа разъяренных женщин, когда она ехала на почту в Космач. С ней в машине находилась дочь 6 лет. В центре села машину остановила толпа разъяренных женщин, которые, по словам потерпевшей, были пьяными и имели в руках дубинки, биты, различные металлические "штуки". После разговора через открытое окно и проверки телефона потерпевшей толпа отпустила машину.

Возвращаясь с почты той же дорогой, машину женщины снова остановили. Ей начали выдвигать обвинения, будто она работает на военкомат. После этого толпа начала бить машину и пыталась ее перевернуть, вытаскивали потерпевшую через окно, вырвали ей волосы. Когда женщина начала кричать, что в машине ребенок, одна из женщин запихнула биту в окно и ударила ею по голове девочку. Другая женщина в это время держала потерпевшую за волосы.

Врачи диагностировали у 6-летней девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери — вероятную закрытую черепно-мозговую травму.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", — сообщают полицейские.

В то же время в комментариях на Facebook-странице полиции пользователи возмущаются, что нападение на беззащитную женщину полицейские назвали "конфликтом", а умышленное нанесение телесных повреждений — лишь хулиганством.

Фото: Скриншот

Местная полиция провела разъяснительную беседу с нападающими и отпустила их. Зато жители Космача, которые напали на авто женщины, считают, что видео, которое выложила потерпевшая, унижает их честь и достоинство.

Фокус писал, что так же негативно, как и ветеран АТО, на избиение женщины с ребенком отреагировал офицер ВСУ Назарий Кишак.

Кроме того, Фокус сообщал, что нападавшие подали заявление в полицию на потерпевшую: указали, что она не имела права публиковать запись в сети.