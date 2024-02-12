О походе в ТЦК стоит думать с 16 лет, ведь на учете надо стоять с 17-ти, — Истомин (видео)

Мобилизовать украинских мужчин до 27 пока — невозможно. Однако по желанию призывник может подписать контракт с 21 года, отметил начальник службы связей с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП.

Начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что 17-летние украинцы должны стоять на воинском учете призывников, однако мобилизации такие граждане не подлежат. Об этом он сообщил во время брифинга 12 февраля.

"В 16 лет гражданин становится на воинский учет призывников, не воинский учет, который мы понимаем, когда слышим слова "воинский учет", что вот этот вот граждан, которого могут мобилизовать, или который может подписать контракт. Гражданину в это время 16, но в этом году исполнится 17", — говорится в сообщении.

То есть, как объясняет спикер, в течение января-марта 2024 года проводится приписка юношей, которым в этом году исполнится 17 лет. Также он добавил, что они не могут идти в армию по контракту, ведь являются несовершеннолетними.

"Тимпаче они не могут быть мобилизованы, но есть такой воинский учет, как воинский учет призывников", — напоминает спикер.

Далее, по словам Истомина, когда гражданину исполняется 27 лет, по решению комиссии его переводят на воинский учет военнообязанных. Поэтому, 27-летние граждане, которые были ранее призывниками, должны появиться в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В то же время представитель Полтавского ТЦК и СП отметил, что мобилизовать мужчин пока до 27 — невозможно. Однако по желанию призывник может подписать контракт с 21 года.

Напомним, 10 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что у Украины хватит ресурсов на два месяца. Он отметил, что финансирование новых волн мобилизации не произойдет без демобилизации.

Ранее адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский заявил, что новый законопроект о мобилизации не определяет мест для вручения повесток. Однако также документ может быть отправлен в электронный кабинет.