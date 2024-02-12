Зеленский планирует западноевропейский тур, чтобы лоббировать помощь Украине, — Bloomberg

По информации собеседников издания, в рамках поездки украинский президент, вероятно, посетит Париж и Берлин. Также ожидается, что глава государства посетит ежегодную конференцию в Мюнхене.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку по западноевропейским столицам во время Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку ищет военной поддержки на фоне борьбы за финансирование в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, в рамках поездки Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин. Источники подчеркивают, что планы главы Украины пока не подтверждены.

Также ожидается, что президент посетит ежегодную конференцию в Мюнхене, которая продлится с четверга по воскресенье.

"Представители правительств Франции и Германии отказались от комментариев. В офисе Зеленского не комментируют его график поездок из соображений безопасности", — добавляют в издании.

Зеленский будет настаивать на гарантиях безопасности от стран G7

Один из собеседников издания заявил, что поскольку поставки боеприпасов сокращаются, Зеленскому нужно обосновать необходимость более быстрой военной помощи, чтобы противостоять вторжению Российской Федерации. Он добавляет, что, вероятно, украинский президент будет настаивать на переговорах по гарантиям безопасности.

В издании напомнили, что помощь в более 60 миллиардов долларов США остается приостановленной из-за возражений некоторых республиканцев накануне президентских выборов.

"Он (Зеленский — ред.) добивается гарантий безопасности от стран Большой семи на случай, если текущая война закончится и Россия снова нападет. В прошлом месяце Украина подписала свой первый такой договор с Великобританией", — отметили в Bloomberg.

По информации источников, команда Зеленского обсуждает и встречи в Лондоне, несмотря на то, что "сосредоточена на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности".

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Напомним, 17 августа правительство Болгарии приняло решение о присоединении страны к соответствующей декларации стран G7, а также предоставлении долгосрочных обязательств по безопасности Украине. 29 августа стало известно, что страны G7 не могут прийти к согласию, насколько детальными должны быть обязательства перед Украиной.

2 ноября Кипр присоединился к переговорам о гарантиях безопасности для Киева. Поддержка еще одного государства, как отметил руководитель украинского государства, будет способствовать укреплению европейской безопасности.

28 ноября Офис президента Украины сообщил, что Украина и Италия могут заключить соглашение о гарантиях безопасности. Соответствующие консультации начались по поручению президента Владимира Зеленского.

12 января Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности, которое будет действовать до момента вступления Украины в НАТО и подписано на 10 лет. Как сообщили в Офисе президента Украины, документ охватывает различные сферы сотрудничества, включая области информационной безопасности, противодействия пропаганде, кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, военного и оборонного сотрудничества, безопасности в море, введения санкций против противника и достижения справедливого мира.

Также 15 января посол Канады в Украине Наталья Цмоць сообщила, что в посольстве Канады в Киеве подтвердило готовность к подписанию двустороннего договора по безопасности с Украиной.