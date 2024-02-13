"Накопили людей в три раза больше": в ГУР рассказали, почему спецназовцы не освободили ЗАЭС

Спецназовцы пытались несколько раз взять ЗАЭС под свой контроль. Во время неудачных высадок под Энергодаром ГУР потеряло трех бойцов — Регбист, Мали, Суббота, рассказал глава спецподразделения "Тимур".

Глава спецподразделения "Тимура" Тимур рассказал, что перед его бойцами ставили задачу зайти на ЗАЭС и удерживать ее. Однако спецназовцам не удалось это сделать. Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Это был комплекс задач. Одна из задач, которая была поставлена, зайти на ЗАЭС и удерживать ее. Нам не удалось", — сказал Тимур.

Он рассказал, что от Энергодара до Скал в сторону Васильевки состоялось семь высадок. В результате этого враг был вынужден растянуть силы, которые перебрасывал для наступления на Запорожье, на береговую зону.

Тимур рассказал, что спецназовцам не удалось взять станцию под свой контроль из-за того, что противник подтянул свои резервы, артиллерийские установки и бронетехнику со всех сторон.

"Когда враг понял, что мы собираемся проводить мероприятия, то они накопили людей в два-три раза больше, чем было до того", — подчеркнул он.

По его словам, произошло несколько попыток мероприятий на ЗАЭС из-за того, что бойцы "хотели, планировали, заходили, отходили, потом с разных сторон заходили". Он подчеркнул, что это был вопрос логистики.

"Позади тебя 17 километров и туда ничего не затянешь из бронетехники на плавсредствах", — сообщил он.

Кроме этого, Тимур заметил, что это было сложнее, чем на наземных операциях. В ходе высадок под Энергодаром спецподразделение потеряло трех бойцов — Регбист, Мали, Суббота.

Напомним, в октябре 2023 года руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что разведчики пытались трижды освободить Энергодар и Запорожскую АЭС. Первая попытка состоялась в августе 2022 года.

27 января министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на ЗАЭС постоянно становится хуже. По его словам, на станции произошло восемь блэкаутов, враг скрывает фактическое состояние дел на станции.