Он не проиграет: Маск раскритиковал за жестокость тех, кто хочет уничтожить Путина

Миллиардер Илон Маск не считает, что Россия может проиграть в войне. Он объяснил, почему президент РФ Владимир Путин якобы не мог вывести войска из Украины.

Американский миллиардер Илон Маск убежден, что президент России Владимир Путин вынужден идти до конца в войне против Украины. Об этом известно из материала Bloomberg от 13 февраля.

Маск высказался на тему войны в Украине во время дискуссии на X Spaces. В форуме также приняли участие сенаторы от Республиканской партии, которые выступают против принятия законопроекта о военной помощи Киеву.

Бизнесмен согласился с другим спикером, что президент РФ Владимир Путин не проиграет в войне. Он выразил надежду, что американцы смогут повлиять на избранных представителей в вопросе поддержки Украины.

"Эти расходы не помогают Украине. Затягивание войны Украине не на пользу", — заявил Маск.

Он попытался оправдать то, что Россия не вывела войска из Украины. По его словам, на Путина оказывалось давление, поэтому он вынужден довести борьбу до конца.

"Если бы он отступил, его бы убили", — объяснил миллиардер.

В то же время Маск ответил на обвинения, что он является сторонником Путина. По его мнению, такие заявления "абсурдны". Бизнесмен подчеркнул, что его компании "сделали для подрыва России больше, чем что-либо". В частности, американец напомнил, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink.

Он отметил, что заинтересован в том, чтобы остановить гибель людей с обеих сторон. Однако Маск выразил сомнение, что добиваться устранения Путина — мудро.

"Те, кто хочет смены режима в России, должны подумать о том, кто может уничтожить Путина, и может ли этот человек быть миролюбивым? Наверное, нет", — подчеркнул он.

Миллиардер заявил, что такой человек "даже более жесткий, чем Путин".

В СМИ напомнили, что от Маска уже звучали подобные заявления. В частности, он делился сомнениями в способности Украины победить в войне и высмеивал просьбы президента Владимира Зеленского о поддержке. За это его критиковали как в Украине, так и в США.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна — не союзница России в войне.

Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "лакеем" президента России Владимира Путина.