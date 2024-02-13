"Это реально": Польша может получить ядерное оружие по программе НАТО

По словам отставного польского генерала Ярослава Крашевского, Варшава рассматривает это как приоритетную задачу на ближайшие годы, особенно в свете усиления военной мощи России и боевых действий в Украине.

Возможность Польши получить статус ядерной державы и разместить ядерное оружие на своей территории впервые за многие годы становится реальной. Этот сценарий может осуществиться в рамках программы Nuclear sharing, которая предусматривает размещение ядерных боеприпасов США на территории стран НАТО. Об этом заявил польский генерал в отставке Ярослав Крашевский в интервью радио RMF24.

Крашевский указал, что Варшава рассматривает это как приоритетную задачу на ближайшие годы, особенно в свете усиления военной мощи России и боевых действий в Украине.

"Я считаю этот сценарий вполне реальным. Те, кто обладает ядерным потенциалом, имеют очень высокий уровень безопасности. Обычно такие государства не подвергаются нападению, и возможность каких-либо действий, направленных на то, чтобы вызвать локальный кризис, даже не рассматривается. Именно поэтому я рассматриваю обладание таким арсеналом как вызов на ближайшие несколько лет", — сказал генерал Крашевский.

Польша выразила желание получить ядерный арсенал еще в 2023 году, и НАТО рассматривает такую возможность. В настоящее время Соединенные Штаты хранят тактическое ядерное оружие в Европе и Турции.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает угрожать ядерным оружием. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), вероятно, отчасти это направлено на то, чтобы сдержать западную помощь Украине.

Ранее также сообщалось, что российские власти решили внедрить в учебные программы школ предмет под названием "Основы безопасности и защиты Родины", который будет готовить школьников старших классов к возможной ядерной войне.