Сенат США поддержал выделение пакета из $60 млрд Украине: каковы результаты голосования

Сенаторы из Демократической и, частично, Республиканской партий объединились, чтобы поддержать выделение финансов на поддержку Киева.

Сенат США завершил голосование по выделению пакета финансовой помощи Украине, а также Израилю и Тайваню. Голосов "за" было больше, чем минимально необходимо. Итоги голосования опубликовали на портале Конгресса.

Американские сенаторы поддержали предложение правительства президента Джо Байдена о выделении около 90 млрд долл. для помощи странам-партнерам.

Результаты поименного голосования:

"за" — 69 голосов;

"против" — 29 голосов.

Сенат США — голосование за помощь Украине 13 февраля Фото: Telegram

Чтобы Украина, Израиль и Тайвань получили обещанные средства, решение должны поддержать в Палате представителей, пояснил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Также он отметил, что для итогового голосования в сенате достаточно 51 голоса, а их оказалось несколько больше.

США и Украина — детали выделения помощи

Джо Байден предложил выделить 101 млрд долл. из бюджета США на помощь трем странам-партнерам, а также для повышения безопасности на границе. Решение заблокировали на уровне Палаты представителей — против выступили сенаторы из Республиканской партии.

Блокирование выделения средств продолжается более четырех месяцев. Сенаторы-республиканцы сначала заявляли, что им не ясно, куда потратят деньги для Украины. Впрочем, новый председатель нижней палаты Конгресса, республиканец Майк Джонсон заявлял, что не против финансирования и даже считал, что на ВСУ "надевали наручники". Однако отметил, что основная проблема США — внесение изменений в законодательство о миграции, эту проблему следует решить первой.

45 президент США Дональд Трамп заявил, что предложения по миграционному законодательству смешны. Также он уверен, что закончит российско-украинскую войну в течение нескольких часов. Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по помощи Украине "Рамштайн-18" сообщил, что единственная помощь, которую может отныне выделять США — это обучение украинских военных, а на что-либо другое средств нет.

10 февраля в Сенат поступило новое предложение, согласно которому планировали отделить финансовую помощь от миграционного законодательства. В качестве обоснования указывалось, что деньги особенно необходимы Украине, где назначили нового главнокомандующего.

Утром 13 февраля стало известно, что в Сенате поддержали завершение дебатов, — написала в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.