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Сенат США поддержал выделение пакета из $60 млрд Украине: каковы результаты голосования

Елена Бурдейная
Фото: Скриншот | Американские сенаторы поддержали предложение относительно финансирования Украины

Сенаторы из Демократической и, частично, Республиканской партий объединились, чтобы поддержать выделение финансов на поддержку Киева.

Сенат США завершил голосование по выделению пакета финансовой помощи Украине, а также Израилю и Тайваню. Голосов "за" было больше, чем минимально необходимо. Итоги голосования опубликовали на портале Конгресса.

Американские сенаторы поддержали предложение правительства президента Джо Байдена о выделении около 90 млрд долл. для помощи странам-партнерам.

Результаты поименного голосования:

  • "за" — 69 голосов;
  • "против" — 29 голосов.
Сенат США — голосование за помощь Украине 13 февраля
Фото: Telegram

Чтобы Украина, Израиль и Тайвань получили обещанные средства, решение должны поддержать в Палате представителей, пояснил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Также он отметил, что для итогового голосования в сенате достаточно 51 голоса, а их оказалось несколько больше.

США и Украина — детали выделения помощи

Джо Байден предложил выделить 101 млрд долл. из бюджета США на помощь трем странам-партнерам, а также для повышения безопасности на границе. Решение заблокировали на уровне Палаты представителей — против выступили сенаторы из Республиканской партии.

Блокирование выделения средств продолжается более четырех месяцев. Сенаторы-республиканцы сначала заявляли, что им не ясно, куда потратят деньги для Украины. Впрочем, новый председатель нижней палаты Конгресса, республиканец Майк Джонсон заявлял, что не против финансирования и даже считал, что на ВСУ "надевали наручники". Однако отметил, что основная проблема США — внесение изменений в законодательство о миграции, эту проблему следует решить первой.

45 президент США Дональд Трамп заявил, что предложения по миграционному законодательству смешны. Также он уверен, что закончит российско-украинскую войну в течение нескольких часов. Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по помощи Украине "Рамштайн-18" сообщил, что единственная помощь, которую может отныне выделять США — это обучение украинских военных, а на что-либо другое средств нет.

10 февраля в Сенат поступило новое предложение, согласно которому планировали отделить финансовую помощь от миграционного законодательства. В качестве обоснования указывалось, что деньги особенно необходимы Украине, где назначили нового главнокомандующего.

Утром 13 февраля стало известно, что в Сенате поддержали завершение дебатов, — написала в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.