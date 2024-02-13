Украинца осудили за игнорирование повестки: прокуроры подали апелляцию и добились своего

Сторона обвинения была не согласна с приговором суда. Правоохранителей не устроило, что уклонисту назначили недостаточно жесткое наказание.

Правоохранители добились, чтобы жителя Хмельницкой области приговорили за уклонение от мобилизации к реальному наказанию. Деталями дела поделилась пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

34-летний житель Хмельницкого района попал на скамью подсудимых за уклонение от призыва на военную службу. Суд первой инстанции назначил ему заключение на три года, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Прокуратура подала жалобу, и Хмельницкий апелляционный суд отменил приговор. Правоохранители доказали, что мужчина стоит на учете, является годным к службе и не имеет права на отсрочку от мобилизации.

"Однако, мужчина в период военного положения получив повестку, без уважительных причин не явился на указанную дату и время в РТЦК и СП", — отметили в ведомстве.

Прокуроры не согласились с назначенным наказанием, поэтому требовали отменить приговор. Апелляционный суд поддержал эту позицию и вынес новый приговор. Уклонист проведет назначенные ему три года за решеткой.

Напомним, первый заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе ответил, могут ли мобилизовать уже осужденного уклониста.

Командир батальона "Волки да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов заявил, в Украине необходимо мобилизовать еще по меньшей мере 250 тысяч человек.