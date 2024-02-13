Стекла дрожали даже в соседних районах: в соцсетях сообщают о мощном взрыве в Крыму

По информации местных Telegram-каналов, "громко" было в Джанкойском районе, однако происхождение "звуков" пока неизвестно. В администрации временно оккупированного полуострова и Минобороны страны-агрессора не комментировали взрывы.

На временно оккупированном Крымском полуострове прогремел громкий взрыв. Об этом сообщили во вторник, 13 февраля, в Telegram-канал "Крымский ветер".

По информации из соцсетей, местные слышали взрыв в Джанкойском районе Крыма.

В Крыму прогремел мощный взрыв

Впоследствии на канале сообщили, что от этого же взрыва дрожали стекла в Красногвардейском районе.

"Что и где взорвалось, пока непонятно", — отмечают администраторы канала.

В Крыму прогремел мощный взрыв

Кроме того, взрывы подтвердил и волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко в своем Telegram.

В Крыму прогремел мощный взрыв

На момент написания новости в администрации временно оккупированного Крыма и Минобороны страны-агрессора не комментировали взрыв.

Удары по военным объектам в Крыму

Напомним, 31 января жители оккупированного Крыма увидели столб дыма и пожар в направлении военного аэродрома "Бельбек", расположенного неподалеку от Севастополя. Представители Минобороны РФ заявили, что ВСУ ударили по базе россиян двадцатью ракетами, которые все якобы сбиты силами ПВО.

Также 30 января украинские военные уничтожили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Это произошло в районе поселка Раздольное, на северо-западе полуострова.

Напомним, что РФ проигрывает битву за Черное море. Морские дроны, уничтожение "Москвы" и другие операции заставили РФ отойти от значительной части Черного моря.