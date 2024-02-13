"Россиянам осталось немного надавить": эксперт прокомментировал переброску в Авдеевку 3-й ОШБр

Оккупанты используют рельеф местности, канализационные проходы, и уже были случаи их прохода врага вглубь позиций Сил обороны. Россияне понимают, что им еще надо немного усилий и город падет, считает эксперт Иван Ступак.

Ситуация вокруг Авдеевки в Донецкой области складывается неблагоприятно для ВСУ, а ВС РФ остается только дожать. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак.

"На Авдеевском направлении с каждым днем все труднее, потому что у россиян есть продвижение. Оккупанты используют рельеф местности, инженерные сооружения, имею в виду канализационные проходы. Были уже случаи прохода врага вглубь наших позиций. Россияне понимают, что надо еще немного надавить — и будет результат", — отметил Ступак.

По словам военного эксперта, сейчас трудно сказать, сможет ли 3-я штурмовая бригада, которую отправили в Авдеевку, помочь удержать город или помочь обеспечить время для отхода Сил обороны из города.

"Пока мы не знаем, с какой целью: или полностью удержать город, пока наши военные не отойдут, или это политическая цель, как это было с Бахмутом — держите и все, любой ценой. Ситуация очень критическая. Видим, как россияне с каждым днем все наседают и наседают", — подчеркнул Ступак.

12 февраля спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий рассказал, что ВС РФ продолжили активное наступление в окрестностях Авдеевки. По его словам, оккупанты хотят оперативного окружения города.

В тот же день аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что российская армия приближается к тому, чтобы захватить Авдеевку. Он считает, что это может произойти в ближайшие две недели.