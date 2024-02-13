"Оперативное окружение ВСУ" в Авдеевке: эксперт рассказал о ситуации в городе

При оперативном окружении подразделение военных становится изолированным от основной группы войск. В результате бойцы не могут получать снабжение, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что оперативного окружения украинских военных в Авдеевке Донецкой области нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 13 февраля.

"Оперативного окружения в Авдеевке — нет", — сказал Александр Коваленко.

Он рассказал, что оперативное окружение — это положение подразделения, при котором бойцы изолированы от основной группы войск. В результате этого военные не способны получать снабжение. Также они не имеют выхода из зоны изоляции, однако могут маневрировать.

"Учите матчасть, дятлы, не разносите панику и российские нарративы. Дайте парням возможность спокойно работать без ваших соплей на керамическом унитазе", — подчеркнул Коваленко.

Ситуация в Авдеевке: что известно

12 февраля спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжили активное наступление в окрестностях Авдеевки. По его словам, оккупанты хотят оперативного окружения города.

В тот же день аналитик BILD Юлиан Репке отметил, что ВС РФ ближе к тому, чтобы захватить Авдеевку. Он считает, что это может произойти в ближайшие две недели.

Напомним, на подкрепление Авдеевки направили Третью отдельную штурмовую бригаду. 14 февраля военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан сообщил, что сама бригада ничего не сделает. По его словам, нужно усилить Авдеевский гарнизон, ротировать ребят и отсечь северную клешню.