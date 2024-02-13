Мобилизация в Украине: еще две категории граждан могут получить отсрочку от призыва

По словам нардепа Юлии Гришиной, на заседании образовательного комитета был утвержден перечень правок к законопроекту о мобилизации, среди которых сохранение отсрочки для аспирантов контрактной формы и педагогических работников.

В процессе детального обсуждения законопроект №10449 о мобилизации в парламенте было выдвинуто предложение о сохранении права на отсрочку для некоторых категорий граждан, в том числе сотрудников сферы образования и аспирантов, обучающихся по контрактной форме. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга Народа", народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

По ее словам, на заседании образовательного комитета, которое прошло во вторник, 13 февраля, был принят перечень правок, которые будут подавать в законопроект о мобилизации:

правка об отмене нормы о лишении аспирантов-контрактников права на отсрочку;

расширение перечня сотрудников сферы образования, имеющих отсрочку, педагогическими работниками.

Кроме того, нардепы обсуждали и другие возможные правки.

Как отметила Гришина, она предложила следующие пункты:

добавить работников дошкольного образования в перечень получающих отсрочку;

предоставлять отсрочку для людей, которые получают не первое (второе/третье и т.п.) высшее образование по отдельным остродефицитным специальностям, которые важны для поддержки обороноспособности государства. Перечень специальностей должен определять Кабмин.

"Объявленные мной предложения уже подали индивидуальными правками. Ждем заключения профильного комитета", — написала она.

Пост Юлии Гришиной

Напомним, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что правительственный законопроект о мобилизации №10449 имеет ряд противоречивых норм. Замечания к законопроекту о мобилизации заняли девять страниц.

Также напомним, что законопроект о мобилизации, представленный на рассмотрение Верховной Раде раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ). Предложенные изменения, особенно в части "мер влияния" на лиц, уклоняющихся от мобилизации, рассматриваются как несоответствующие законодательству и угроза для гражданских прав и свобод.