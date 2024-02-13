OSINT-аналитики сравнили потери в боях за Авдеевку: 13:1 в пользу ВСУ (инфографика)

По данным OSINT-аналитика Naalsio, российские оккупанты потеряли за четыре месяца боев за Авдеевку 222 танка, тогда как ВСУ — только 20.

Российские потери в боях за Авдеевку в течение последних четырех месяцев в 13 раз превышают украинские. Такие данные, визуально подтвержденные OSINT-аналитиком Naalsio, обнародовал телеграм-канал UA War Infographics.

"Фактическая пропорция может быть немного другой, однако вряд ли сильно будет отличаться", — добавляют аналитики.

Фото: Telegram

OSINT-аналитик Naalsio продолжает вести подсчет потерь как Украины, так и РФ. С начала российского наступления на Авдеевку Донецкой области в октябре 2023 года армия ВС РФ по состоянию на 9 февраля потеряла 655 единиц военной техники, тогда как ВСУ — 50 единиц. Об этом сообщил аналитик группы Oryx Naalsio в своем X (Twitter). Напомним, что эти цифры опираются исключительно на подтвержденные фото или видео с поля боя.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Кроме того, по данным OSINT-аналитика Naalsio, оккупанты потеряли за этот же период 222 танка, тогда как ВСУ — только 20.

Напомним, что 13 февраля командир одного из подразделений 92-й бригады сообщил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении. Кое-где украинские защитники даже отодвигают противника, выбивают его с передовых позиций, занимают позиции.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении два десятка оккупантов сходили на штурм, и большая часть из них попала в плен к ВСУ.