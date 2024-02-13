У россиян "есть два союзника": ситуация в Авдеевке становится хуже с каждым днем (карта)

По словам аналитиков DeepState, логистика ВСУ теперь находится под контролем врага. Россияне используют погодные условия для более удачных штурмовых действий.

ВС РФ продолжают давить на Авдеевку с севера и юга. Ситуация становится хуже с каждым днем. Об этом сообщают аналитики DeepState.

По словам экспертов, у россиян "есть два союзника" — это мороз и туман. Так, они пользуются погодными условиями, проводя штурмы. Так, 10-11 февраля враг, пользуясь тем, что туман накрыл Авдеевку и окрестности, начал штурмовые действия во многих местах. Вчера происходило насыщение личным составом, а одна единица российской военной техники почти доехала до Индустриального проспекта.

Сообщается, что 13 февраля ВС РФ усилили давление. Они атаковали позицию "Зенит", однако там наступательные действия были отражены. Но на севере россияне продолжают наступать на район дач и автобазы. Они смогли перерезать трассу, которую и так было опасно использовать.

"Ситуация в Авдеевке ежедневно усугубляется. Логистика сегодня находится полностью под огневым контролем врага, в результате чего заезд и выезд в город — это лотерея. Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное — жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами", — отметили в DeepState.

Битва за Авдеевку Фото: DeepState

Ранее сообщалось, что бригада ВСУ в Авдеевке больше не может удерживать город. По словам спикера 110-й ОМБр Ивана Секача, впервые за два года работы некоторые подразделения бригады были отведены от передовой для отдыха и ротации. Секач отметил, что несмотря на отсутствие достаточных ресурсов для удержания города, бригада получила поддержку от дружественных частей, что способствует облегчению обстановки.