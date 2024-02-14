ВС РФ хотят быстро пробить систему обороны ВСУ, опираясь на советскую теорию, — эксперт

Военный эксперт Константин Машовец заявил, что россияне сейчас не могут прорвать оборону ВСУ, так как у украинских защитников, как минимум, эквивалентная огневая мощь.

Российское военное командование пытается применять войска, основываясь на советской теории "глубокой наступательный операции", чтобы быстро прорвать оборону ВСУ. Об этом у себя в Facebook написал эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец.

По его словам, теория "глубокой наступательной операции" призвана быстро и эффективно пробить систему обороны противника на оперативную глубину, а также куда и как дальше продвигать свои войска.

Однако, по словам эксперта, россияне сейчас не могут прорвать оборону ВСУ, так как у украинских защитников, как минимум, эквивалентная огневая мощь. Также россиянам тяжело скрыть любую концентрацию, дислокацию и перемещения формирований батальона и выше.

Как отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 13 февраля, нынешние боевые возможности Украины, которые не дают россиянам удачно применить "глубокую наступательную операцию" во многом зависят от западной военной поддержки.

По словам аналитиков, украинские силы в настоящее время имеют преимущества в контрбатарейных технологиях и возможностях нанесения ударов на средней и большой дальности. Предоставленные Западом системы позволили украинским силам добиться значительных результатов в освобождении западного берега Херсонской области и серьезной "деградации" российского Черноморского флота.

Однако, как отметили в ISW, украинские силы не смогут сохранить эти преимущества без помощи от США и других партнеров. Машовец заявил, что российские силы также активно разрабатывают собственные технологии для противодействия украинским возможностям и развивают собственные возможности, включая системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники, системы боевого управления.

Аналитики заявили, что, если США прекратят поддерживать Украину, у ВС РФ появится возможность завладеть преимуществом на поле боя.

Напомним, что военный эксперт Андрей Крамаров заявил, что ВС РФ атакуют на трех направлениях, а ВСУ уже почти нечем бить в ответ. По его словам, российские войска одновременно пытаются атаковать на Авдеевском, Бахмутском и Купянско-Лиманском направлениях