В США решение о применении ядерной войны принимает президент по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Михаил Попов считает, что ядерный щит страны дал трещину.

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Михаил Попов заявил, что вопрос о рисках "случайной" ядерной войны для американского общества звучит "еще громче и актуальнее". Об этом он сообщил в интервью "Известиям".

"Сегодня, спустя 50 лет, этот вопрос звучит еще громче и актуальнее", — сказал Михаил Попов.

По его словам, особенно это наблюдается после опубликованного отчета специального прокурора Роберта Хера, которого назначили для расследования дела о секретных документах, которые якобы президент США Джо Байден и его окружение вынесли из Белого дома. Попов подчеркнул, что прокурор охарактеризовал Байдена как "пожилого человека с проблемами памяти, которому во многих случаях трудно вспомнить основные факты и детали".

"И этот человек — единственное лицо, которое может приказать о применении ядерного оружия", — заявил заместитель секретаря Совбеза России.

Он убежден, что якобы в "непростой и нервной внутриполитической обстановке" США возросла цена управленческой ошибки, допущенной руководителями страны, в результате "до мировой катастрофы недалеко".

Михаил Попов рассказал, что в США решение о применении ядерного оружия принимает президент по согласованию с министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. Этот порядок действует круглосуточно и непрерывно. Однако сейчас министра обороны якобы на месте нет, и никто не знает, где он находится и кто его заменяет. Ядерный щит США якобы дал трещину, добавил он.

13 февраля вице-президент Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на предстоящих европейских выборах Катарина Барли заявила, что Европе нужно перестать полагаться на ядерную защиту США и создать собственное оружие.

В институте изучения войны в отчете за 7 февраля рассказали, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал ядерным оружием. Аналитики считают, что это может быть частично направлено на то, чтобы сдержать предоставление помощи от Запада Украине.