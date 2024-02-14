Украина потопила БДК "Цезарь Куников": какую роль выполнял большой десантный корабль

Морские беспилотники Magura спецназовцев ГУР поразили уже четвертый БДК проекта 775. В российском флоте становится все меньше больших десантных кораблей, которые оккупант использует для перевозок грузов.

Утром 14 февраля подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Генеральный штаб подтвердил потопление корабля. Фокус собрал, что известно об атаке и о самом корабле.

Морские беспилотники атаковали и потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников", который находился вблизи Алупки возле временно оккупированного Крыма. ГУР проводило операцию совместно с ВСУ. По данным разведки, спецоперацию выполняло спецподразделение Group 13, которое недавно потопило ракетный катер "Ивановец". Для атаки использовали морские дроны Magura.

Отдельно в ГУР отметили, что "Цезарь Куников" потопили в тот же день, что и погиб советский офицер, в честь которого назвали корабль. Цезарь Львович Куников — советский офицер, герой Советского союза. Погиб 14 февраля 1943 года после многочисленных ранений от взрыва мины в ночь на 12 февраля.

"Цезарь Куников" — какую роль выполнял корабль

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" — это постройка проекта 775. Он входил в состав Черноморского флота РФ и базировался в Севастополе. Корабль имел бортовой номер 158. Кроме войны против Украины экипаж участвовал в войне РФ против Грузии. "Цезарь Куников" возглавил оккупационную группу российских БДК и атаковал грузинские катера.

Большой десантный корабль проекта 775 "Цезарь Куников"

Построили БДК "Цезарь Куников" в Гданьске, Польша. Корабль был введен в эксплуатацию 30 сентября 1986 года.

С начала полномасштабного вторжения российские большие десантные корабли должны были участвовать в операции по высадке десанта в Одессе. Однако украинские защитники разрушили планы, поэтому оккупанты используют БДК для перевозки грузов по типу боеприпасов, вооружения или провизии.

Основные характеристики БДК "Цезарь Куников"

Основным назначением большого десантного корабля является перевозка грузов или военных. БДК может перевезти один из вариантов:

10 средних танков и 340 человек;

12 единиц бронетехники и 340 человек;

13 танков или 13 БТР и 150 человек;

20 грузовиков и 150 человек;

Характеристики БДК:

Водоизмещение — 2900 тонн стандартное, 4400 тонн полное;

максимальная скорость — 17,5 узлов (32 км/ч);

экипаж — 87 человек, из которых 8 офицеров;

автономность плавания — 30 суток.

Какое вооружение имел "Цезарь Куников"

Российский корабль имел на вооружении 3 артиллерийские установки 57-мм АК-725 и 76,2-мм АК-176. Зенитная артиллерия представлена двумя 30-мм пушками АК-630М. Также "Цезарь Куников" имел 2 установки "Град-М" с 320 неуправляемыми снарядами и две ПЗРК "Игла".

Сколько больших десантных кораблей осталось в Черноморском флоте РФ

С начала полномасштабной войны Украина уничтожила или повредила 4 больших десантных корабля проекта 775:

"Оленегорский горняк";

"Новочеркасск";

"Минск"

"Цезарь Куников.

Также Силы обороны уничтожили один БДК проекта 1171 "Саратов". Таким образом у оккупантов остались в строю 4 больших десантных кораблей:

"Ямал" проекта 775;

"Азов" проекта 775;

"Орск" проекта 1171;

"Николай Фильченков" проекта 1171.

Инфографика уничтоженных и пораженных кораблей Черноморского флота РФ Фото: Twitter/KHoholenko

Напомним, 2 февраля пограничники поблагодарили ГУР за уничтожение катера "Ивановец" и напомнили о событиях 2014 года.

7 февраля в ГУР показали "охотников за кораблями" из подразделения Group 13.