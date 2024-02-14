Сообщили раньше удара: в ВСУ объяснили фейк РФ об "обстреле полигона" в Селидово (видео)

Оккупанты формально считают, что в городе могут украинские военные, но фактически — это следующий город Украины дальше на запад от Авдеевки, отметил представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

Россия запустила очередной фейк. Во вторник, 13 февраля, оккупанты начали распространять традиционную информационно-психологическую операцию (ИПСО), что якобы Вооруженные Силы Российской Федерации поразили ракетами "полигон" с украинскими военными в Селидово, что в Донецкой области. Там якобы базировались бойцы 3-й штурмовой бригады. Начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий на своей странице в Facebook объяснил, почему враг прибегает к таким манипуляциям.

По его словам, были опрошены бригады на Авдеевском и Донецком направлениях. Лиховий говорит: таких потерь в районе Селидово не было. И о "полигоне" в 20 км от линии фронта даже речь не может идти.

"Этого сейчас нет и не может быть. Как и нет в районе Селидово тех воинских частей ВСУ, о которых врет московская пропаганда", — заверил Лиховий.

Более того, россияне запустили фейк еще даже до того, как были нанесены удары по Селидовому и окрестностям.

Селидово — это шахтерский городок в 20 км к западу от нынешней линии боевого соприкосновения. Среди военных аналитиков существует опасение, что следующими "Авдеевками" могут стать города дальше на запад. Именно по этой причине так важно держать Авдеевку.

"Формально (Россия — ред.) — считает, что в городе могут быть какие-то "азовцы" или другие украинские военные. Фактически — просто потому, что это следующий город Украины в Покровском районе, дальше на запад от Авдеевки", — отметил Лиховий.

В подтверждение этих слов Лиховий перечислил последние обстрелы Селидово. По его словам, по городу оккупанты бьют всем, что имеют.

Что известно о последних обстрелах Селидово

8 февраля — один человек погиб, еще 7 получили ранения. Повреждены школы, детсады, жилые дома.

12 февраля — 3 человека ранены, в том числе два ребенка. Повреждены 15 частных жилых домов.

13 февраля — прилеты в 9-этажный и 5-этажный жилые дома. По меньшей мере шесть раненых. Под завалами могли еще быть люди. Загорелась аптека.

Ночью 14 февраля — российская ракета попала в здание терапевтического отделения Селидовской центральной городской больницы. Погибли три человека, среди них — мальчик и беременная женщина. Еще 12 человек ранены.

Напомним, 14 февраля в Интстуте изучения войны заявили, что россияне начали массовую дезинформационную кампанию, чтобы возмутить украинское общество размером потерь, которые якобы произошли в результате обстрела "полигона" в Селидово. По мнению аналитиков, кремлевская пропаганда пытается скрыть потери ВС РФ в боях под Авдеевкой, а также повлиять на моральное состояние украинцев.

ВС РФ продолжают давить на Авдеевку с севера и юга. Ситуация становится хуже с каждым днем, сообщает мониторинговый паблик DeepState. Логистика находится полностью под огневым контролем врага, в результате чего заезд и выезд в город — это лотерея.