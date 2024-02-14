"Сыграет с ними в злую шутку": партизаны нашли в Крыму объект, охраняемый ВС РФ (видео)

Российские оккупанты, вероятно, используют нефтебазу в Севастополе. Вся ее территория под охраной, но это не помешало "АТЕШ" снять объект.

Участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали нефтебазу во временно оккупированном Крыму, которую могут использовать ВС РФ. Детали известны из публикации в соцсетях движения.

Партизаны разведали гипотетическое расположение нефтебазы в захваченном Севастополе. Ее удалось найти, объект функционирует.

"Вся территория охраняется, выставлен наряд КПП. Можно предположить, что нефтебаза используется оккупантами", — подчеркнули в "АТЕШ".

Участники движения сделали фото и видео объекта. Охранники в этот момент были сосредоточены на своих телефонах, и на съемку нефтебазы внимания не обратили. Партизаны подчеркнули, что это частое явление, когда речь идет о солдатах вдали от линии фронта.

"Вскоре это сыграет с ними в злую шутку", — указано в посте.

Подполье поделилось координатами объекта — 44.588366, 33.623550.

"Наша разведка военных объектов и скопления живой силы России в Крыму продолжается", — добавили в "АТЕШ".

Напомним, офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что российский оккупант устроил стрельбу на своих же позициях. Погибли по меньшей мере пятеро вражеских армейцев.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Рустем Умеров посетили позиции на Авдеевском и Купянском направлениях. Сырский заявил, чтобы оперативная обстановка "чрезвычайно сложная".