Партизаны "Атеш" обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории (фото)

По данным подполья, иготавливаемую продукцию россияне передают оккупационным войскам, которые продолжают строить фортификационные сооружения вдоль береговой линии и админграницы с Херсонской областью.

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Партизаны "Атеш" обнаружили тайный цех в Евпатории, который занимался изготовлением так называемых "зубов дракона". Там поставлено на поток изготовление противотанковых "ежей". Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Кроме того, по их данным, работы на линии обороны идут в ускоренном режиме.

"На предприятии изготовляют железобетонные конструкции, в том числе "зубы дракона" и противотанковые "ежи". Продукцию передают российским оккупационным войскам, которые продолжают строить фортификационные сооружения вдоль береговой линии и админграницы с Херсонской областью", — написали партизаны.

В "Атеш" добавили, что удары по Джанкою и Бельбеку в очередной раз демонстрируют оккупантам, что время их изгнания из оккупированных территорий скоро настанет.

"Координаты: 45.222853, 33.361945", — также подчеркнули в подполье.

Партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории

Напомним, 8 февраля в партизанском движении "Атеш" сообщили, что агенты подполья зафиксировали дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска, из которых оккупанты 7 февраля осуществили массированный обстрел Украины.

7 февраля партизаны зафиксировали перемещение военной техники российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области.