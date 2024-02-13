Партизани "Атеш" виявили підпільний завод із виробництва "зубів дракона" в Євпаторії (фото)

За даними підпілля, продукцію, яку виготовляють, росіяни передають окупаційним військам, що продовжують будувати фортифікаційні споруди вздовж берегової лінії та адмінкордону з Херсонською областю.

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Партизани "Атеш" виявили таємний цех у Євпаторії, який займався виготовленням так званих "зубів дракона". Там поставлено на потік виготовлення протитанкових їжаків. Про це повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

За їхніми даними, роботи на лінії оборони тривають у прискореному режимі.

"На підприємстві виготовляють залізобетонні конструкції, зокрема "зуби дракона" та протитанкові їжаки. Продукцію передають російським окупаційним військам, які продовжують будувати фортифікаційні споруди вздовж берегової лінії та адмінкордону з Херсонською областю", — написали партизани.

В "Атеші" додали, що удари по Джанкою та Бельбеку вкотре демонструють окупантам, що час їх вигнання з окупованих територій скоро настане.

"Координати: 45.222853, 33.361945", — також підкреслили в підпіллі.

Партизани виявили підпільний завод із виробництва "зубів дракона" в Євпаторії

Нагадаємо, 8 лютого в партизанському русі "Атеш" повідомили, що агенти підпілля зафіксували дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська, із яких окупанти 7 лютого здійснили масований обстріл України.

7 лютого партизани зафіксували переміщення військової техніки російських окупантів у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.