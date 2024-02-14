Адаптировали "Бастион": РФ испытала новое ракетное оружие в Украине, — разведка Британии

По мнению военных, если применение ЗМ22 "Циркон" официально подтвердится — это станет "серьезным вызовом" для украинской ПВО, поскольку скорость ракеты составляет более 11000 километров в час.

Вооруженные силы Российской Федерации впервые применили гиперзвуковую ракету "Циркон" во время обстрела 7 февраля. Для ее запуска оккупанты могли адаптировать мобильный вариант комплекса К-300 "Бастион-П". Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter) 14 февраля.

Согласно анализу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, РФ применила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время обстрелов мирных городов Украины 7 февраля. В частности, на видео обломков были видны фрагменты двигателя и механизмов управления со специфическими маркировками, которые "характерны для ракеты 3M22 "Циркон".

В бртанской разведке отметили, что отсутствие в Черном море судов, которые могли бы перевозить ракеты, вызывает беспокойство относительно метода запуска. Вероятно, для этого россияне могли адаптировать мобильный вариант комплекса К-300 "Бастион-П". Если его применение подтвердят, это станет "серьезным вызовом" для украинской системы противовоздушной обороны из-за их скорости и маневренности. В частности, "Циркон" движется со скоростью 9 Махов (около 11025 км/ч) на эффективную дальность стрельбы до 1000 км.

"Вероятно, россияне испытывают новую действующую систему оружия в условиях живого конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности", — считают в Британии.

К-300 "Бастион-П": что известно

Ракетная система береговой обороны "Бастион" предназначена для поражения надводных кораблей различных классов. Комплекс использует сверхзвуковую ракету П-800 "Оникс" среднего радиуса действия.

Гиперзвуковая ракета "Циркон": что известно

Противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной двигательной установкой. Она предназначена для поражения надводных кораблей, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Ракета "Циркон"

Напомним, 13 февраля представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что ВС РФ атаковали гиперзвуковой ракетой "Циркон" Киев. По его словам, враг в дальнейшем будет привлекать различные средства и пытаться атаковать мирные города ракетами, летящими по баллистической траектории.

Во время атаки 7 февраля обломки ракеты "Циркон" могли упасть в Днепропетровском районе столицы. В результате чего возле опор линии электропередач (ЛЭП) образовалась воронка. Кроме этого, вражеская ракеты повредила подземную высоковольтную линию.