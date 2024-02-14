Пойдут с другой стратегией: военный спрогнозировал, каким может быть наступление ВС РФ на Киев

Основатель батальона "Хорт" Павел Патарецкий отметил, что для успеха России нужен перевес в пять раз. Он подчеркнул, что полномасштабный конфликт в Украине — "на годы".

ВС РФ могут снова пойти на Киев. Об этом в интервью изданию "Вечерний Киев" 13 февраля заявил основатель батальона специального назначения "Хорт" Павел "Булат" Патарецкий.

"При наступлении нужно тройное преимущество — это если тебя никто не ждет. Если же тебя ожидают, то преимущество должно быть в пять раз. Тогда, возможно, будет успех. Но все равно, по моему мнению, наступление будет", — сказал он.

Однако военный предположил, что на этот раз ВС РФ будут наступать по другой стратегии. По его словам, скорее всего это будет воздушно-десантная операция с серьезной артподготовкой.

"Будем бороться. Война эта — на годы. Она не может закончиться даже деоккупацией Крыма. Она закончится только тогда, когда будет распад России", — подчеркнул Патарецкий.

Кроме того, по мнению защитника, у РФ должны забрать ядерное оружие. В то же время Украина "обязательно" должна вступить в НАТО.

"И только тогда можно будет выдохнуть. В остальных случаях — это будет не победа, а лишь перерыв до следующей российской наступательной операции", — объяснил Патарецкий.

Он подчеркнул, что если бы Россия в 2014 году не оккупировала бы Крым, полномасштабная война началась бы еще раньше.

"Россияне зашли, заняли позиции. И три дня вообще ничего не происходило. Они выжидали, какой будет наша реакция. Но сопротивления практически не было. Были митинги, были флаги против автоматов, были пение гимна в то время, когда нужно было стрелять хотя бы в воздух. Наша реакция была никакая. Никто не сделал даже предупредительного выстрела в воздух. Хотя мы были обязаны защищать нашу украинскую землю. Но со стороны украинской власти было полное бездействие", — вспомнил военный.

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