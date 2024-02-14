"Враг бросил на Авдеевку все, что имеет": эксперт рассказал о трех сценариях развития событий на фронте

Российские военные хотят одержать пропагандистскую победу для президента РФ Владимира Путина перед выборами. Для этого враг изменил тактику в боях за Авдеевку, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Вооруженные силы Российской Федерации штурмуют Авдеевку Донецкой области малыми пехотными группами и при поддержке бронетехники. Оккупанты бросили на городу все, что имеют. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Издание со ссылкой на анонимные Telegram-каналы сообщило, что президент РФ Владимир Путин приказал захватить Авдеевку до первых чисел марта, чтобы до выборов записать видео на его фоне и объявили о военной победе. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что враг бросил на Авдеевку все, что имеет.

"Враг бросил на Авдеевку все, что имеет. И в этом, кстати, отличие от Бахмута. Когда штурмовали Бахмут, российские войска применяли группы "вагнеровцев", авиацию и частично артиллерию, танков и БМП почти не было. А здесь они активно лезут с бронетехникой. Возможно, у них проблемы со штурмовыми группами, раз они прикрываются броней", — считает Мусиенко.

По его словам, оккупантам важно получить пропагандистскую победу для президента РФ Путина, для этого они изменили тактику из-за того, что их уничтожают в больших количествах.

Три возможных сценария для Авдеевки

Первый:

По словам Мусиенко, можно попробовать перебросить подкрепление и переломить ситуацию, удерживать город там, где еще можно закрепиться. Однако переброска резервов означает потерю и истощение для ВСУ, вероятность отступления все равно не исключается.

Второй:

Нанести контрудар с северного или южного фланга, чтобы снять давление за украинскую группировку. Этот вариант связан с определенными рисками, поскольку для этого нужно большое количество войск, которое может внезапно ударить в быстрые сроки.

Третий:

По мнению экспертов, самый оптимальный вариант — постепенно выйти из Авдеевки и занять оборонительные рубежи на других позициях.

"Какой из них будет реализован, зависит от командования", — считает Мусиенко.

Напомним, аналитики DeepState рассказали, что оккупанты вышли на Индустриальный проспект в Авдеевке и перерезали сообщение для ВСУ. Враг пытается создать риск полноценного окружения.

13 февраля в DeepState сообщили, что ВС РФ продолжают давление на Авдеевку. По словам экспертов, противник имеет "два союзника" — мороз и туман.