Военком заставлял солдат строить ему имение: ему грозит заключение на 12 лет (фото)

По данным ГБР, на стройке постоянно работали пятеро военнослужащих. Еще один солдат, договорившись с начальником, вместо службы занимался бизнесом.

В Украине будут судить бывшего военкома из Закарпатья, который заставлял солдат строить ему имение. Деталями 14 февраля поделилась пресс-служба Государственного бюро расследований.

ГБР завершило расследование по делу против экс-начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). По данным следствия, он заставлял подчиненных строить его частный дом.

Военкома разоблачили еще летом 2023 года. Как выяснили правоохранители, военные проводили строительные работы более полугода — с января по август прошлого года.

"На строительстве постоянно работали пятеро солдат. Еще один подчиненный по согласованию с руководителем вместо службы занимался предпринимательской деятельностью", — рассказали в ГБР.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

В период строительства все военнослужащие получали зарплату. Из государственных средств им в целом было выплачено более 500 тысяч гривен.

Экс-военкома обвиняют в превышении служебных полномочий. За это ему может грозить заключение на срок до 12 лет.

"Фигурант был освобожден от занимаемой должности, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 800 тысяч гривен залога", — добавили в ГБР.

На бывшего работника ТЦК также составили админпротокол о коррупции. Вопрос возмещения нанесенного государству ущерба решается.

Напомним, в Дарницком районном ТЦК ответили, где по закону разрешено вручение повесток в Украине.

В Украине осудили мужчину, который проигнорировал боевую повестку. Выяснилось, что он воспитывает двоих детей, мать которых выехала за границу.