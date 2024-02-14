Тактика со времен СССР: РФ усилит этнические чистки в оккупации после "выборов", — ЦНС

В украинском подполье заявили, что во время первого этапа "чистки" с захваченных регионов будут вытеснять украинских патриотов, после чего их массово попытаются депортировать в Россию.

Российские захватчики продолжают подготовку к так называемым выборам президента на временно оккупированных территориях Украины. После них возможны этнические чистки. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 14 февраля.

По информации украинского подполья, власти противника не дают спокойно жить украинцам в захваченных регионах. Они выбрали стратегию этнической чистки, которую со временем собираются лишь ужесточать.

"Первый этап — проведение системных фильтрационных мероприятий для вытеснения патриотически настроенного населения. На втором этапе россияне будут массово депортировать украинцев на территорию РФ, таким образом меняя этнический состав украинских территорий", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что на место украинцев в оккупированные регионы захватчики привезут этнических россиян. Все из-за осложнения реинтеграции временно оккупированных территорий, пишут в ЦНС.

Стратегия далеко не новая и использовалась уже в прошлом противником неоднократно.

"Данная практика применялась советским режимом и ее успешно берет на вооружение путинская Россия. Украинское сопротивление фиксирует каждого, кто причастен к преступлениям против нашего населения. Каждый оккупант, предатель и коллаборант непременно будет наказан", — подытожили в Центре национального сопротивления.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что Россия может начать новое большое наступление после "выборов" президента, о чем заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Украине сейчас надо помогать "всем, что ей необходимо". А страны-члены ЕС должны определить приоритетность поставок оружия и боеприпасов Киеву.