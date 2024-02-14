Россияне сообщили о первом зафиксированном применении бомбы GLSDB в Украине (видео)

По информации военкоров, планирующую бомбу выпустили из РСЗО HIMARS по российскому военному объекту в Кременной Луганской области.

Российские Telegram-каналы сообщили, что накануне, 13 февраля, по Кременной был нанесен удар планирующей бомбой Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Об этом пишет Telegram-канал российского пропагандиста Михаила Андроника.

Сообщается, что планирующую бомбу выпустили из РСЗО HIMARS. Это первое упоминание о применении такой разновидности вооружений в войне в Украине, зафиксированное на видео.

Напомним, что 31 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что бомбы GLSDB "уже в дороге". По ее словам, совместная разработка компаний Boeing и Saab Group станет "милым сюрпризом" для главы Кремля Владимира Путина. Вашингтон, в свою очередь, продолжает предоставлять Украине помощь в сфере безопасности во всех категориях.

GLSDB стоит больше 40 тысяч долларов

Бомбы малого диаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb или GLSDB) разрабатывались компаниями Boeing и Saab Group. По сути, это модификация крылатых бомб SDB воздушного базирования. Сейчас в качестве пусковых установок GLSDB применяют РСЗО, такие как HIMARS и M270.

Стоимость GLSDB не раскрывается. В открытых источниках есть данные о том, что составная часть GLSDB — бомба SDB со снарядом M26 — стоит 40 тысяч долларов. Для подсчета общей стоимости нужно учесть также стоимость "межступенчатого адаптера", который соединяет SDB со снарядом M26, стоимость разработки пускового контейнера и прочие расходы, сопряженные с разработкой и выпуском.

В марте прошлого года в Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы перехватила крылатую бомбу GLSDB. Отмечалось, что в течение суток были перехвачены восемнадцать реактивных снарядов РСЗО HIMARS и один реактивный снаряд GLSDB.

Напомним, что эксперт назвал главные преимущества бомбо-ракет GLSDB, среди прочего точность до 70 см. По словам аналитика Сергея Згурца, новый боеприпас высокоточный, мощный и не столь подвержен воздействию средств РЭБ.

Также сообщалось, что, по словам Александра Коваленко, сочетание реактивного двигателя и бомбы подходит для поражения широкого спектра целей. Эффективность GLSDB представляется еще выше, чем у обычных боеприпасов М142 HIMARS.