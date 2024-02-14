Пытаются продавить ВСУ: россияне продвинулись на севере и юге Авдеевки (карта)

Как отметили аналитики DeepState, противник хочет окружить опорный пункт "Зенит", максимально отрезать местный коксохимический завод и выйти к 9-му кварталу.

Российские оккупанты снова продвинулись на севере и юге Авдеевки Донецкой области. Враг накапливает живую силу в занятых в городе домах. Об этом 14 февраля сообщили аналитики DeepState.

По информации экспертов, на юге основная задача противника — окружить опорный пункт "Зенит", а на севере — максимально продавить Силы обороны.

Кроме того, как отметили аналитики, ситуация продолжает ухудшаться из-за непрерывных обстрелов россиян КАБами и ракетами.

"Кацапы хотят максимально отрезать АКХЗ и выйти к 9-му кварталу", — говорится в сообщении.

Ситуация вблизи Авдеевки по состоянию на 14 февраля

В DeepState добавляют, что штурмовые группы противника концентрируются на тех участках, где они сейчас имеют успех. В то же время, по словам экспертов, продолжается накопление живой силы противника в занятых им в городе домах.

Напомним, 13 февраля аналитики DeepState уже сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступать на Авдеевку Донецкой области. Во время штурмов враг использует живую силу и атакует с помощью КАБов.

Также 13 февраля аналитики DeepState рассказали, что российские военные продолжают давление с севера и юга на Авдеевку. Ситуация в городе становится хуже с каждым днем.

В тот же день стало известно, что потери ВС РФ в боях за Авдеевку превышают потери ВСУ в 13 раз за последние четыре месяца.