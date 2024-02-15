Большой пожар на нефтебазе в Курске: в РФ заявили об атаке украинского БПЛА (видео)

Также местные паблики начали публиковать видео с места событий, на которых можно увидеть, как горит объект.

В ночь на 15 февраля на нефтебазе в российском Курске начался пожар. Губернатор Курской области Роман Старовой обвинил во всем украинский беспилотник, который якобы атаковал объект. Об этом он написал у себя в Telegram.

Губернатор заявил, что в результате произошедшего, по предварительным данным, пострадавших нет.

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", — написал Старовойт.

Также местные паблики начали публиковать видео с места событий, на которых можно увидеть большой пожар.

Напомним, что в ГУР показали уничтожение одного из новейших судов РФ. Потопить российский корабль "Цезарь Куников" удалось Силам обороны совместно с подразделениями украинской разведки. Ударные морские дроны атаковали судно у берегов Алупки.

Кроме того, OSINT-исследователи установили точное место удара беспилотника на Ильском НПЗ. Аналитики поделились координатами места поражения нефтеперерабатывающего предприятия, входящего в число ведущих компаний Южного Федерального округа России. Установку, которая попала под удар, запустили лишь в 2021 году.