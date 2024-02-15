ВС РФ компенсируют огромные потери в Украине за счет новых призывников, — ISW

По словам аналитиков, вербовщики в РФ выполняют почти 85% плана по новым контрактникам. Российская армия продолжает расти, несмотря на значительные потери.

ВС РФ, скорее всего, будут иметь достаточно сил, чтобы поддерживать темпы наступлений в 2024 году. Москва компенсирует потери своих войск за счет новых контрактников. Об этом 14 февраля сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете Королевского института объединенных сил заявили, что российская армия продолжает расти, несмотря на значительные потери. Так, вербовщики в РФ выполняют почти 85% плана по новым контрактникам.

В ISW отметили, что российские войска могут нести потери на линии фронта в Украине со скоростью, близкой к нынешним темпам формирования новых сил. Согласно подсчетам, у ВС РФ будет достаточно живой силы и техники, чтобы поддерживать постоянный темп наступлений в течение 2024 года. Однако качество армии РФ не вырастет.

По словам экспертов, способность Сил обороны Украины защищаться и истощать российские силы во многом зависит от продолжения помощи Запада. Также пока неясно, смогут ли усилия по вербовке новых контрактников ВС РФ компенсировать дополнительные потери, которые понесут оккупанты, если начнут наступать активнее.

Аналитики отметили, что ВС РФ чаще участвуют в локальных тактических атаках, пока не потеряют до 30% живой силы. После этого подразделение отправляется на ротацию и восстановление. Отмечается, что 30% — это очень большие потери, после которых подразделения часто становятся неэффективными.

Ранее в ВСУ заявили, что ВС РФ могут перерезать логистический путь к Авдеевке. Так, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке сложные бои идут в городской застройке.