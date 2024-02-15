"По 10 тысяч из каждого региона": офицер ВСУ рассказал, какой должна быть мобилизация в Украине

Майор ВСУ Егор Чечеринда заявил, что Украина долго работает над законопроектом о мобилизации, хотя украинскому войску нужны люди. В это же время Россия учится воевать.

Украине нужно мобилизовать по 10 тысяч человек из каждой области. Об этом заявил майор ВСУ Егор Чечеринда в интервью "24 каналу".

По его словам, Украина долго работает над законопроектом о мобилизации. В это же время Россия учится воевать.

"За эти два года их армия стала профессиональной. Надо осознать, что по ту сторону фронта воюют не дураки", – сказал офицер.

Он заявил, что украинскому войску нужны люди. По крайней мере, можно мобилизовать около 10 тысяч человек из каждой области, отбросив оккупированные территории.

"Я думаю, это то количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотических, военнообязанных людей", – сказал Чечеринда.

Также офицер отметил, что мужчины, которые пересекли границу Украины незаконно, являются преступниками.

"У нас, к сожалению, исчез этот патриотический тезис, что мужчина должен защитить семью, город, государство. У нас перестало быть модно защитником. В отдельных случаях есть. Но нет общенационального духа", – заявил он.

Егор Чечеринда о мобилизации (смотреть с 30 минуты)

Напомним, что в ТЦК рассказали, где будут раздавать повестки мужчинам. Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК Владимир Новосядлый сказал, что украинское законодательство не определило конкретного места для вручения повестки.