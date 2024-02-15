26 ракет, взрывы в регионах и пострадавшие гражданские: что известно об утреннем обстреле 15 февраля

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 13 из 26 ракет различных типов, в том числе крылатые "Калибры" и Х-101, а также баллистическую "Искандер-М"/KN-23. В результате попаданий гражданские пострадали в Запорожье и Львове.

Утром 15 февраля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли мирные города Украины с помощью 26 ракет различных типов. Взрывы прогремели в Киеве и регионе, Запорожье, Львове, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

"Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59", — говорится в сообщении.

В частности, оккупанты запустили 26 ракет различных типов, а именно:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс — РФ);

шесть баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23 (Воронежская область — РФ);

две крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск — РФ);

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 (временно оккупированная часть Запорожской области и Курская — РФ.);

две зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. — РФ); две зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. — РФ).

Силы и средства ПВО уничтожили 13 ракет, а именно:

восемь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

две крылатые ракеты "Калибр";

две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Взрывы в Киеве и области

По сообщению КГВА, российские военные нанесли комбинированный удар. На Киев враг направил ракеты разного типа, они летели с разных направлений. Воздушная тревога продолжалась более двух часов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены", — сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Он отметил, что в Киеве обошлось без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме.

Бучанский городской голова Анатолий Федорук рассказал, что в громаде повреждены пять частных жилых домов из-за атаки ВС РФ. Речь идет о выбитых окнах и поврежденной крыше. Однако обошлось без жертв.

Взрывы в Полтавской области

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что оккупанты атаковали Полтавскую область. Зафиксировано попадание в складское помещение в Миргородском районе, которое повлекло пожар на площади ста квадратных метров.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — сказал Филипп Пронин.

Взрывы в Запорожье

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что противник атаковал Запорожье, в частности под обстрел попал инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

"Известно, что повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещения объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли). На местах уже работают соответствующие службы", — сказал Анатолий Куртев.

Фото: Анатолий Куртев / Telegram Фото: Анатолий Куртев / Telegram

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что в Запорожье прогремели взрывы. Предварительно произошло попадание по объекту инфраструктуры города. В результате этого был ранен один человек.

Взрывы в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что противник атаковал объекты гражданской инфраструктуры в регионе.

"Утро на Днепропетровщине началось со взрывов. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Спасибо за работу силам ПВО!" — сказал Сергей Лысак.

Взрывы во Львовской области

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в результате утренней атаки пострадали два человека — мужчина и женщина, живущие в домах на улице Научной. Граждане имеют резаные раны, им оказали помощь на месте. Также Научную улицу временно перекрыли для движения транспорта.

По словам Козицкого, произошло попадание в объект инфраструктуры Львова, возник пожар.

"В 16 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины, которые были припаркованы рядом", — пояснил он.

По информации мэра Львова Андрея Садового, на Львовскую область летело более десяти ракет.

"ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры", — сказал Садовый.

Он отметил, что взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной. Кроме этого, пострадала школа.

Последствия атаки по Львову Фото: міський голова Андрій Садовий Последствия атаки по Львову Фото: міський голова Андрій Садовий

Взрывы в Ивано-Франковской области

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что во время атаки утром ПВО сбила вражескую цель на территории региона. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек, пожар ликвидирован.

"К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений. Спасибо нашим защитникам неба и всем защитникам, которые борются за нашу свободу, спасибо спасателям, всем, кто прилагает максимум усилий, чтобы Украина победила в этой войне", — сказала Светлана Онищук.

Взрывы в Хмельницкой области

По сообщению Хмельницкой ОГА, в результате атаки ВС РФ в регионе зафиксированы повреждения гражданских объектов.

"Информация о пострадавших по состоянию на это время не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 февраля российские военные запустили ракеты разных типов по мирным городам Украины. Во время атаки на Киев противник направил ракеты разных типов, которые заходили в город с нескольких сторон.