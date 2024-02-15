НАТО откроет учебный центр для украинских военных: что о нем известно

По данным СМИ, проект могут окончательно одобрить во время саммита в июле. Члены альянса еще решают, как он будет финансироваться и какие там будут работать инструкторы.

НАТО создаст военный учебный центр для украинских бойцов. Эта инициатива призвана усилить поддержку Украины в войне и помочь стране со вступлением в альянс. Об этом сообщили 14 февраля в издании El Pais.

По данным СМИ, НАТО запустит центр оборонной подготовки, анализа и образования для украинских военных.

"Новый проект, который дополнит учебную миссию ЕС и программы, направлен на помощь Киеву не только в военной подготовке его солдат и военного персонала, но и обучению их стратегии и управлению", — передали журналисты.

Кроме повышения уровня поддержки центр поможет адаптировать украинские войска к стандартам НАТО. Ранее альянс избегал шагов, которые в Кремле могли бы воспринять как угрозу. Этот проект свидетельствует об изменении "философии" в этом вопросе и новом этапе отношений между НАТО и Украиной.

Сейчас 31 союзник альянса еще обсуждают, как центр будет финансироваться и какой тип тренеров в нем будет работать. По словам неназванных дипломатических источников, инструкторы могут быть наняты уже на новую базу или же присланы НАТО на более короткие сроки.

По информации издания, окончательное одобрение новый проект может получить уже в июле — на саммите в Вашингтоне.

"Согласно проекту, который завершается НАТО, новый специализированный центр обеспечит более широкую подготовку, чем то, что сейчас предлагают союзники", — подчеркнули в материале.

Напомним, в ISW подтвердили, что по состоянию на 14 февраля ВС РФ контролировали не менее 15,4% Авдеевки в Донецкой области.

В СМИ информировали, что Европа увеличила военные расходы. Производители оружия работают круглосуточно, но, по оценке из США, этих усилий недостаточно для компенсации низких инвестиций в оборонную сферу на протяжении десятилетий.