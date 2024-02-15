Россияне готовят аэродромы к массированным ударам НАТО и Украины, — СМИ

Российские военные эксперты отмечают, что есть явные признаки того, что страны Североатлантического Альянса "прощупывают" возможности агрессора и скапливают войска на границе с РФ.

Министерство обороны России провело проверку военных аэродромов "на устойчивость к массированным ударам". Об этом пишет российская газета "Известия".

В рамках учений спецподразделения российской армии тренировались по восстановлению взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов. Учения проходили в нескольких регионах, включая западное и южное стратегические направления. В них принимали участие инженерно-саперные подразделения, которые выполняли задачи по ремонту и укреплению инфраструктуры, необходимой для защиты самолетов от повреждений.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин заявил изданию, что есть явные признаки того, что "идет прощупывание возможностей России": разведка и разворачиваются войска, а также Польша наращивает армию до 300 тыс. человек.

"Мы должны учитывать и то, что у наших границ прямо сейчас проходят маневры НАТО с участием 90 тыс. человек, большого числа кораблей и самолетов. Они и в Арктике активизировались. А там тоже наши аэродромы — мы их разворачиваем, восстанавливаем, приходим туда, откуда раньше уходили. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Недруги говорят, что они все это делают "для отражения агрессии России", но на самом деле подразумевается другое", — заявил российский эксперт.

Другой российский военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что аэродромные службы должны регулярно тренироваться в восстановлении и обеспечении безопасности военных объектов, аналогично тренировкам морских сил по обеспечению живучести кораблей. По его мнению, в свете войны с Украиной и потенциальной угрозы со стороны НАТО, аэродромы могут стать объектами нападения. Леонков отметил, что атаки беспилотниками на российские аэродромы стали регулярными после начала войны с Украиной, и России следует подготовиться к возможным атакам со стороны противника.

"Вдруг в будущем мы с НАТО столкнемся? Они постараются уничтожить аэродромы первым же ударом. Поэтому у ВКС есть запасные аэродромы, аэродромы подскока. Все это хозяйство должно содержаться в исправном виде", — заявил Леонков.

Напомним, стало известно, что в результате ракетного удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму в среду, 31 января, поражен командный пункт российских оккупантов.

Во вторник, 13 февраля, во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Саки" в селе Новофедоровка произошел пожар. Неподалеку от места пожара находится стоянка военной техники и площадка радиолокационной станции (РЛС).