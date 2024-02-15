Агрессивная стратегия: Тихоокенаский флот США готовит вторую эскадру морских дронов

Новая эскадра надводных безэкипажных аппаратов создается в рамках серии военных экспериментов — IBP. Командование флота говорит о расширении единого потенциала ВМС, которым "можно владеть и управлять".

Командование Тихоокеанского флота США планирует создать вторую оперативную эскадру беспилотных надводных кораблей в рамках серии военных экспериментов (IBP). Как заявил адмирал Сэмюэль Папаро, — это последний шаг ВМС, направленный на расширение присутствия беспилотных кораблей на флоте. Об этом сообщает Breaking Defense.

Создание еще одной эскадрильи беспилотных надводных кораблей на Тихоокеанском флоте США направлено на расширение присутствия такого вида вооружения во флоте. Папаро отметил, что в ходе предыдущих мероприятий в рамках IBP беспилотники проходили тысячи миль в море в течение нескольких месяцев.

Между тем детали маневров адмирал не раскрыл, сказав лишь о том, что передовые возможность эскадры — это "единый потенциал, которым можно владеть и управлять".

"Принципиальным элементом военных действий является элемент оперативной безопасности. Так что наши самые "передовые возможности" — это если я выполняю свою работу, и вы об этом не узнаете", — подчеркнул Папаро.

Он также добавил, что IBP призвана дополнить, а не конкурировать с другими беспилотными мероприятиями, проводимыми на 5-м флоте США в Персидском заливе, где базируется 59-я оперативная группа, или на 4-м флоте США в Южной Америке, где в прошлом году руководство ВМС официально ввело в командный состав группу специалистов по беспилотным кораблям.

Чего можно ожидать от Тихоокеанского флота

О характере проводимых экспериментов в рамках IBP можно только догадываться, однако не лишним будет напомнить о том, как адмирал Папаро стал командующим Тихоокеанского флота США.

По мнению обозревателей Defence News, назначение адмирала Папаро в июле 2023 года является удачным с точки зрения создания условий для возвращения агрессивной морской стратегии в ответ на китайскую и российскую агрессию.

Он провел последние несколько лет на передовых рубежах в Индо-Тихоокеанском регионе и провел ряд учений, которые расширили возможности его тихоокеанских сил с активным участием союзников и партнеров.

"Стратегически и оперативно мыслящий начальник военно-морских операций сегодня способен переориентировать флот на наступательные действия, а не на оборонительные ответы на действия Китая или России", — подытожили эксперты.

Напомним, в апреле 2023 министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флото РФ приведен в состояние полной боевой готовности.