"На Авдеевку сунет армия": полковник запаса СБУ рассказал, выведут ли ВСУ из города (видео)

По словам эксперта Михаила Притулы, командование не может рассказывать о своих следующих действиях на фронте. Однако когда на Авдеевку движется вражеская армия — Силы обороны должны ценить свой личный состав.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула считает, что командование могло заранее подготовить позиции для возможного отхода Вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо".

"Думаю, что наше командование заранее подготовило позиции для возможного отхода, чтобы не в чистое поле отходить, вероятно что есть уже определенные блиндажи, окопы и так далее", — сказал Михаил Притула.

Он отметил, что военное командование не может рассказывать о своих следующих действиях. Кроме этого Притула отметил, что никто не разгоняет панику, однако когда на Авдеевку сует армия, состоящая из нескольких десятков тысяч человек, которая не жалеет свой личный состав, то ВСУ должны жалеть свою живую силу.

"Мы должны выиграть не бой за Авдеевку, мы должны выиграть эту войну", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что война закончится тогда, когда подобные ситуации будут происходить "на Московии", когда там начнется большой пожар",

Напомним, 15 февраля начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что отдельные подразделения ВСУ в районе начали проводить маневры и отходить на более выгодные позиции в районе Авдеевки Донецкой области. По его словам, также есть случаи отбития и возвращения утраченных позиций.

В тот же день бойцы 3-й ОШБр подтвердили свою передислокацию в Авдеевку. Бригада заявила о "чрезвычайно критической" ситуации в городе.