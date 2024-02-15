Россия переходит к активной фазе операции "Перун": в ГУР объяснили, чего ожидать от врага

"Перун" — это название российской информационной операции. По данным разведки, к ней будут привлечены иностранные журналисты и блогеры.

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны предупредили, что Россия подготовила новую информационную операцию против Украины. Деталями 15 февраля поделилась пресс-служба ведомства.

Российская информационная операция называется "Перун". По данным украинской разведки, враг перешел к активной ее фазе.

"В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для Кремля позиций", — объяснили в ГУР.

Напомним, в соцсетях начали появляться сообщения с призывами молиться за украинских военных. В ЦНС заявили, что это российское ИПСО, разработанное вражескими спецслужбами.

В Financial Times проинформировали, что Украина пытается удержать Авдеевку в Донецкой области и уничтожать силы РФ в то время, как Запад не может поставить необходимое количество артснарядов. Журналисты отмечают, что бои на Авдеевском направлении — это "первое испытание" для нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В El Pais сообщили, что НАТО собирается открыть учебный центр для украинских бойцов. Ожидается, что проект окончательно примут во время саммита в январе. Целью альянса является усиление поддержки Украины в войне.