Бойцы ГУР ликвидировали вражескую РЛС "Каста-2Е2" на границе с Россией: передавала данные в ПВО

Станция следила за беспилотниками в радиусе 150 км, высчитывала их траектории и координаты. Она могла мешать украинским дронам поражать российские объекты.

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13 февраля 2024 года бойцы Главного управления разведки Минобороны из группы специального назначения "Гуси-9" поразили радиолокационную станцию россиян "Каста-2Е2" возле неуказанного участка российско-украинской границы. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в своем Telegram-канале.

Радиолокационный комплекс россиян осуществлял мониторинг воздуха Харьковской и Сумской областей Украины. Также он следил за воздухом Белгородской, Курской и Воронежской области РФ. В результате действий спецотряда радиолокационная станция выведена из строя, есть потери среди персонала обслуги.

Подвижная трехкоординатная РЛС "Каста-2Е2" работает в дециметровом диапазоне и имеет круговой обзор. Она контролирует воздушное пространство, распознает воздушные цели и определяет координаты. Станция способна находить объекты на очень малой высоте, определять их трассу. Координаты цели и параметры ее движения она направляет на систему управления вражеского ПВО. Обнаружение происходит на расстоянии до 150 км.

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Известно, что ГУР проводит операции на территории России, в том числе с использованием беспилотников. Подобная система РЛС может препятствовать БПЛА выполнять задачи, поэтому уничтожение таких станций может улучшить ситуацию в воздухе для них. Источники Фокуса сообщают, что атака на нефтебазу в Курской области РФ была спецоперацией ГУР. Нефтебаза была поражена БПЛА, после чего там, вероятно, вспыхнул резервуар на 100 т топлива.

Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что серия атак на российские НПЗ будет продолжаться, хотя и не подтвердил однозначно причастность разведки к этим действиям. "Это справедливость, и она будет продолжаться. Так и должно быть", — говорится в сообщении.

В своих атаках ГУР использует различные беспилотники. Дрон-камикадзе СR способен точно поражать цели и передвигаться со скоростью 230 км/ч. Он защищен от помех и имеет оптические, инерционные и CRPA-GNSS системы навигации.