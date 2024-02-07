Длинная рука ГУР: как дрон-камикадзе CR уничтожает объекты россиян во время спецопераций

Ударный дрон точно поражает вражеские объекты на оперативном расстоянии. Его использует ГУР в своих спецоперациях.

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Беспилотник CR находится на вооружении Главного управления разведки и уничтожает склады, штабы и логистику в оперативном тылу врага. О нем рассказали на платформе Brave inventors.

Дрон-камикадзе CR наносит точные удары по объектам врага во время специальных операций разведки. Он способен работать на расстоянии до 150 км под воздействием вражеских средств РЭБ. Беспилотник имеет следующие характеристики:

Дальность — 50-150 км;

Максимальная скорость — 230 км/ч;

Крейсерская скорость — 90 км/ч;

Полезная нагрузка — 3 кг;

Точность поражения — 3 м.

БПЛА CR оснащен электрическим двигателем и основан исключительно на электронике собственного производства, что отличает его от многих других моделей и предоставляет расширенные возможности. Система контроля полета базируется на универсальном многопроцессорном контроллере CR v3.151. Дрон имеет спутниковую и специализированную быструю радиосистему телеметрии и команд. В наличии оптические, инерционные и защищенная от помех CRPA-GNSS системы навигации и наведения. Использование собственных технологий позволяет не зависеть от сторонних дефицитных комплектующих и выйти за технологические рамки имеющихся серийных образцов.

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ГУР использует в собственных операциях по крайней мере несколько различных моделей БПЛА. По словам главы разведки Кирилла Буданова, его подразделения должны были получить дроны EOS С VTOL. Это разведывательные беспилотные самолеты. Конструкция дает БПЛА возможность взлетать и приземляться в любых условиях. Также летательный аппарат может взлетать вертикально, а затем планировать в воздухе, оставляя минимальный тепловой след. Его камера дает возможность найти цель на расстоянии до 15 км.

Также ведомство получило разведывательные беспилотные аппараты "Мара" украинского производства. Они способны низко летать и устойчивы к воздействию систем РЭБ. Также БПЛА устойчивы для воздействия порывистого ветра скоростью до 20 метров в секунду. В состав комплекса входят два беспилотника и наземная станция управления. Весь комплекс весит всего 20 кг, его удобно транспортировать в компактном контейнере.