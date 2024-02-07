Довга рука ГУР: як дрон-камікадзе CR знищує об'єкти росіян під час спецоперацій

Ударний дрон наносить точне ураження ворожим об'єктам на оперативній відстані. Його використовує ГУР у своїх спецопераціях.

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Безпілотник CR знаходиться на озброєнні Головного управління розвідки та знищує склади, штаби та логістику в оперативному тилу ворога. Про нього розповіли на платформі Brave inventors.

Дрон-камікадзе CR завдає точних ударів по об’єктах ворога під час спеціальних операцій розвідки. Він здатний працювати на відстані до 150 км під впливом ворожих засобів РЕБ. Безпілотник має такі характеристики:

Дальність — 50-150 км;

Максимальна швидкість — 230 км/год;

Крейсерська швидкість — 90 км/год;

Корисне навантаження — 3 кг;

Точність ураження — 3 м.

БПЛА CR оснащений електричним двигуном та заснований виключно на електроніці власного виробництва, що відрізняє його від багатьох інших моделей та надає розширені можливості. Система контролю польоту базується на універсальному багатопроцесорному контролері CR v3.151. Дрон має супутниковий та спеціалізовану швидку радіосистема телеметрії та команд. У наявності оптичні, інерційні та захищена від перешкод CRPA-GNSS системи навігації та наведення. Використання власних технологій дозволяє не залежати від сторонніх дефіцитних складників та вийти за технологічні рамки наявних серійних зразків.

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ГУР використовує у власних операціях принаймні кілька різних моделей БПЛА. За словами очільника розвідки Кирила Буданова, його підрозділи мали отримати дрони EOS С VTOL. Це розвідувальні безпілотні літаки. Конструкція дає БПЛА можливість злітати та приземлятися у будь-яких умовах. Також літальний апарат може злітати вертикально, а потім планувати у повітрі, залишаючи мінімальний тепловий слід. Його камера дає можливість знайти ціль на відстані до 15 км.

Також відомство отримало розвідувальні безпілотні апарати "Мара" українського виробництва. Вони здатні низько літати та стійки до впливу систем РЕБ. Також БПЛА стійки для впливу поривчастого вітру швидкістю до 20 метрів за секунду. До складу комплексу входять два безпілотники та наземна станція керування. Увесь комплекс важить лише 20 кг, його зручно транспортувати у компактному контейнери.