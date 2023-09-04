ГУР отримає особливі українські дрони "Мара" за 2,8 млн: чому вони потрібні на фронті

Український комплекс для розвідки, що складається з кількох компактних дронів, може літати дуже низько і стійкий до систем РЕБ ворога.

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Благодійний фонд "Повернись живим", який нещодавно відправив на фронт нові приціли та програмне забезпечення для стрільби, надав Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України вітчизняні безпілотні комплекси "Мара". Про це відомство повідомило 4 вересня на своєму Telegram-каналі.

Підрозділ аеророзвідки ГУР отримає одразу шість безпілотників "Мара", три з них підвищать ефективність розвідки з повітря, а ще три слугуватимуть заміною для техніки, яку було втрачено під час бойових дій. Так само комплекс буде доповнено спеціальними антенами для управління польотами. Обладнання обійшлося благодійному фонду у 2 827 639 грн.

Дрони "Мара" — повністю українська розробка Фото: пресслужба ГУР Міноборони У комплекс входить два дрони і станція управління Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Комплекс аеророзвідки "Мара" — повністю українська розробка. Дрони, що входять до складу комплексу, вміють літати дуже низько, що допомагає їм ефективно виконувати розвідувальні місії протягом півтори години та залишатися непоміченими для радарів російських окупантів. При цьому дрони дуже стійкі при поривчастому вітрі 20 метрів секунду, а загальний увесь комплекс у 20 кілограмів дає змогу швидко доставити його пішим ходом у потрібну точку на лінії зіткнення з ворогом, без використання транспорту.

Від фонду розвідники отримали одразу 6 БПЛА Фото: пресслужба ГУР Міноборони Система поміщається в кейс і важить 20 кг Фото: пресслужба ГУР Міноборони

До складу комплексу "Мара" входить два розвідувальні безпілотники, а також наземна станція управління. Завдяки компактності систему можна швидко розгорнути та зібрати в спеціальний кейс, що надає комплексу особливу мобільність і зручність роботи.

Раніше стало відомо, що фонд "Повернись живим" озброїв 118-ту бригаду ТрО 120-мм мінометами. У рамках проєкту "Довгі руки ТрО" кожна бригада отримує по 6 мінометів, дрони, рації та інше обладнання для функціонування батареї. А ще фонд придбав для ЗСУ озброєння на 4 млн євро для бойових бригад, які вже штурмують або готуються до штурмових дій. Завдяки пожертвам українців фонд зміг придбати 1000 ручних протитанкових гранатометів 40-мм калібру. ATGL-L3 вже знайомий бійцям ЗСУ. Тому додаткове навчання для військових не знадобиться.