Безсилі С-400: комбриг аеророзвідки ЗСУ розказав, як нищать новітні ЗРК РФ (відео)

Українські розвідники розшукують інформацію про технічні характеристики зброї ЗС РФ, яка є у відкритому доступі, прояснив аеророзвідник. Потім ці дані використовують для знищення новітньої зброї Росії.

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Російські установки протиповітряної оборони С-400 вважаються найновішою та найефективнішою військовою технікою ЗС РФ, яка здатні вистежити навіть винищувач МіГ-29. Насправді вона має недоліки, завдяки яким по ній прилітають невеликі та непомітні українські безпілотники. Про особливості знищення новітньої техніки ЗС РФ командир 15-ї аеророзвідувальної бригади ЗСУ, полковник Олександр Попов розповів "Українській правді".

Попов пояснив, що бійці його бригади працюють над тим, щоб виявити ворожу техніку по той бік фронту. З його слів, завдяки цій роботі потім починають працювати РСЗВ HIMARS, які знищують артилерію ЗС РФ та інші установки. Полковник зауважив, що найновіші винаходи, які з'являються на фронті, обмежені певними технічними характеристиками. Якщо їх знати, то можна до них підібратись і потім знищити. Завдяки цьому вдається дістати до "аналоговнєтної" техніки, наприклад, до ЗРК С-400. Ці установки безсилі, коли за ними полює безпілотник, хоч і може вистежити великий літак.

"У "аналоговнєта", як і у кожного засобу і зброї є свої технічні можливості, які або дозволяють знищувати той чи інший об'єкт або не дозволяють", — зауважив полковник.

Технічні характеристики російської техніки можна відшукати у відкритих джерелах і усі ці дані вивчаються бійцями-аеророзвідниками, почули журналісти. Згідно з цими даними С-400 дійсно може "легко знищити" МіГ-29. З іншого боку, з'ясовується, що дрібного дрона цей ЗРК просто "не бачить".

"Йому неможливо знищити якийсь там безпілотний авіаційний комплекс, який за тими чи іншими характеристикам не входить під параметри захвату його в ціль і супроводження", — наголосив Попов, пояснюючи, завдяки яким засобам вдається нищити ППО противника.

ЗРК С-400 ЗС РФ - командир 12 бригади аеророзвідки розповів про роботу дронів див. з 30:05

Зазначимо, Фокус раніше розповідав про випадки ударів Сил оборони по російських установках протиповітряної оборони С-400. Наприклад, 10 червня Генштаб ЗСУ підтвердив влучання по установках С-300/С-400, які базувались у окупованому Криму. Під удар потрапила дивізія С-400, яка стояла біля Джанкоя, та С-300 — біля Чорноморського та Євпаторії. Тоді ж голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що на півострів перебазували новітню та експериментальну установку С-500. Розвідник був упевнений, що нею планують захистити Кримський міст від повітряних ударів України.

Нагадуємо, 16 липня українське командування повідомило про влучання по засобах ППО у Маріуполі: пояснили, якою зброєю до них вдалось дістати.