Бессильные С-400: комбриг аэроразведки ВСУ рассказал, как уничтожают новейшие ЗРК РФ (видео)

Украинские разведчики разыскивают информацию о технических характеристиках оружия ВС РФ, которая есть в открытом доступе, прояснил аэроразведчик. Затем эти данные используют для уничтожения новейшего оружия России.

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Российские установки противовоздушной обороны С-400 считаются самой новой и эффективной военной техникой ВС РФ, которая способна выследить даже истребитель МиГ-29. На самом деле она имеет недостатки, благодаря по ней прилетают небольшие и незаметные украинские беспилотники. Об особенностях уничтожения новейшей техники ВС РФ командир 15-й аэроразведывательной бригады ВСУ, полковник Александр Попов рассказал "Украинской правде".

Попов пояснил, что бойцы его бригады работают над тем, чтобы выявить вражескую технику по ту сторону фронта. По его словам, благодаря этой работе потом начинают работать РСЗО HIMARS, которые уничтожают артиллерию ВС РФ и другие установки. Полковник отметил, что новейшие изобретения, которые появляются на фронте, ограничены определенными техническими характеристиками. Если их знать, то можно к ним подобраться и затем уничтожить. Благодаря этому удается достать до "аналоговнетной" техники, например, до ЗРК С-400. Эти установки бессильны, когда за ними охотится беспилотник, хотя и может выследить большой самолет.

"У "аналогов нет", у каждого средства и оружия есть свои технические возможности, которые или позволяют уничтожать тот или иной объект, или не позволяют", — заметил полковник.

Технические характеристики российской техники можно отыскать в открытых источниках, и все эти данные изучаются бойцами-аэроразведчиками, услышали журналисты. Согласно их данным С-400 действительно может "легко уничтожить" МиГ-29. С другой стороны, выясняется, что мелкого дрона этот ЗРК просто "не видит".

"Ему невозможно уничтожить какой-то там беспилотный авиационный комплекс, который по тем или иным характеристикам не входит под параметры захвата его в цель и сопровождения", — подчеркнул Попов, объясняя, благодаря каким средствам удается уничтожать ПВО противника.

ЗРК С-400 ЗС РФ - командир 12 бригады аэроразведки рассказал о работе дронов см. с 30:05

Отметим, Фокус ранее рассказывал о случаях ударов Сил обороны по российским установкам противовоздушной обороны С-400. Например, 10 июня Генштаб ВСУ подтвердил попадание по установкам С-300/С-400, которые базировались в оккупированном Крыму. Под удар попала дивизия С-400, стоявшая возле Джанкоя, и С-300, которые стояли возле Черноморского и Евпатории. Тогда же глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что на полуостров перебазировали новейшую и экспериментальную установку С-500. Разведчик был уверен, что ею планируют защитить Крымский мост от воздушных ударов Украины.

Напоминаем, 16 июля украинское командование сообщило о попадании по средствам ПВО в Мариуполе: объяснили, каким оружием до них удалось достать.