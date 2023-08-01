118-та бригаду ТрО волонтери озброїли 120-мм мінометами (фото)
В межах проєкту "Довгі руки ТрО" кожна бригада отримує по 6 мінометів, дрони, рації та інше обладнання для функціонування батареї.
Фонд "Повернись живим" у межах проєкту "Довгі руки ТрО" придбав для 118 бригади територіальної оборони 120-мм міномети та обладнання для них. Про це повідомляє пресслужба військових.
Волонтери придбали та передали військовим повноцінну мінометну батарею. Як зазначили у бригаді, озброєння дозволить знищувати окупантів з більшої відстані.
"Незабаром російські солдати відчують на собі усю лють Черкаської тероборони", — написали у бригаді.
У склад мінометної батареї входить:
- 6 мінометів калібру 120-мм;
- 3 пікапи;
- 14 радіостанцій Motorola;
- 9 монокулярів нічного бачення третього покоління;
- 3 квадрокоптери;
- 3 термінали Starlink;
- 8 спеціальних планшетів;
- 3 джерела безперебійного живлення;
- 3 інвертори;
- 3 біноклі.
Для реалізації проєкту було зібрано 333 млн гривень для того, щоб оснастити кожну бригаду ТрО мінометними батареями. Загалом буде передано 186 мінометів. Першу партію мінометів виготовили ще у квітні, а сам збір завершили в березні. Перші три бригади вже отримали свої батареї. Вартість одного комплекту — 10 млн гривень.
Нагадаємо, 28 липня в ЗСУ вперше показали застосування 60-мм міномета Commando, які виробляє одна з країн НАТО.
1 серпня комбат 100-ї бригади тероборони розповів про наступ російських військ на Лиманському напрямку.